6 проблем в поведении ребенка, которые нельзя игнорировать

Настроение малышей, а вместе с ним и поведение, меняется десятки раз за день, но некоторые особенности не стоит оставлять без внимания.

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Большинство проделок малышей — не больше, чем просто шалости, которые не требуют нравоучений или вмешательства родителей. Но некоторые моменты поведения ребенка не стоит оставлять без внимания они могут повлиять на характер, поэтому специалисты советуют скорректировать тревожные моменты сразу.

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Малыш перебивает

Ребенок полностью зависит от родителей, ему необходимо чувствовать, что он важен и значим, поэтому рассказам чада психологи советуют уделять особое внимание. Но привычку перебивать все же рекомендуют пресекать сразу, иначе она укоренится и будет значительно мешать во взрослой жизни. Мягко дайте понять, что заняты, и предложите малышу найти себе занятие: это научит ребенка развлекать себя. Позже вернитесь и спросите, о чем он хотел рассказать, так чадо не будет чувствовать себя забытым или неважным.

Он преувеличивает

До четырех лет малыш не совсем понимает, что такое правда и ложь, но попытки преувеличивать все же остаются тревожным звоночком. Ребенок должен понимать, что правда безопасна, поэтому хвалите его, когда он говорит честно, даже когда может быть наказан или им будут недовольны. Благодарите за это, чтобы у маленького человека сформировалось понимание ненужности лжи и преувеличений.

Ребенок неосознанно вредит себе

Многие действия и привычки мы получаем совершенно незаметно: во взрослом возрасте некоторые грызут ногти или кусают губы во время стресса. Это простое действие помогает перенести внутреннее переживание на физическое, обычно такие ритуалы закладываются в раннем возрасте. Если малыш неожиданно начал вырывать волоски, грызть пальцы или губы, постарайтесь выяснить, что его тревожит, и найти другие способы справиться с негативными эмоциями.

Малыш игнорирует

Вы зовете ребенка за стол, а он делает вид, что не слышит. Просите сесть в машину, но он игнорирует, продолжая смотреть мультики. Специалисты считают, что такое поведение — борьба за власть. Если оставить его без внимания, со временем проблема усугубится. Поэтому в следующий раз добейтесь того, чтобы малыш точно услышал вас, понял, что его игнорирование не работает. Посмотрите чаду в глаза и повторите просьбу, когда она будет выполнена, попросите больше не игнорировать вас, ведь это совершенно бесполезно.

Ребенок грубо ведет себя во время игр

Если вы заметили, что малыш может толкнуть или накричать на кого-то во время игры, пресеките такое поведение. Агрессия, которую проигнорировали, может вылиться в проблемы с общением во взрослом возрасте. Отведите малыша в сторону и объясните, что так не следует поступать, а затем предложите прервать игру до тех пор, пока он не поймет, что обижал друзей.

Малыш грубит