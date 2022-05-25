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38 минут назад

Педиатр рассказала, нужно ли давать лекарства от паразитов ребенку

Letidor.ru

Проблема паразитов у детей волнует многих родителей, по данным статистики примерно у 30% малышей есть гельминты. Паразиты — это отдельные организмы, использующие тело человека в качестве своего жилища. Их наличие может привести к самым неприятным последствиям: к снижению веса, болевым ощущениям и риску возникновения других заболеваний. Подробности читайте в нашей новости.

Педиатр рассказала, нужно ли давать лекарства от паразитов ребенку
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Елена Писарева рассказала в своем Telegram-канале о том, стоит ли давать противопаразитарные средства ребенку для профилактики. По мнению специалиста, в случае отсутствия жалоб или симптомов, в этом нет необходимости, даже, если ребенок провел лето в деревне у бабушки.

Наличие домашних животных, скотного двора у бабушки в деревне, поедания песка в песочнице, облизывания соседской козы — все это не является показанием к терапии противопаразитарными препаратами! Далеко не все паразиты животных опасны для людей, это значит, что не надо пичкать ребенка таблетками, если вы увидели «каких-то червячков» в кале домашних питомцев, лечите питомцев.

Врач отметила, что назначить лечение при глистной инвазии может только специалист. Народные средства могут быть малоэффективны, а иногда даже опасны.

Ранее «Летидор» писал о том, что врач объяснила, как распознать наличие паразитов в организме.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Дети,Елена Писарева,
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