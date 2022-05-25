Как питание матери влияет на состав грудного молока

Питание кормящей мамы — тема важная и интересная. Однако, на ряду с действительно полезной информацией, вокруг нее немало мифов и предрассудков. Некоторые из них — безобидны, другие — могут привести к проблемам со здоровьем и помешать грудному вскармливанию. Как питание женщины связано с качеством грудного молока, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Ангелина Синельникова в своем Telegram-канале развеяла популярные мифы о диете кормящих мам. По мнению специалиста, для того, чтобы увеличить лактацию вовсе не нужно пить огромное количество жидкости. Объем молока зависит от уровня гормонов, способствующих лактации, а не от того, что женщина пьет много воды.