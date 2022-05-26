Психолог назвала способ решения школьных конфликтов

Создание специальных служб примирения в школах может улучшить ситуацию с травлей в учебных заведениях. Об этом способе решать конфликты среди учеников «Мосленте» рассказала психолог Светлана Ладейщикова. Эксперт назвала удачной эту инициативу московских властей.

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«Важно только, чтобы ее реализация была на должном уровне», — сказала она об этой идее решения конфликтов.

Ладейщикова пояснила, что эта задумка не новая и ее зачатки наблюдались еще в СССР. Аналогом служб примирения был развитый институт пионервожатых. Они имели авторитет среди младших учеников и могли провести с ними беседу. «По моему опыту, нельзя сказать, что это была системная практика или пионервожатые занимались именно помощью в разрешении конфликтов, но удачные примеры были», — вспомнила психолог.