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3 часа назад

Психолог назвала способ решения школьных конфликтов

Мослента

Создание специальных служб примирения в школах может улучшить ситуацию с травлей в учебных заведениях. Об этом способе решать конфликты среди учеников «Мосленте» рассказала психолог Светлана Ладейщикова. Эксперт назвала удачной эту инициативу московских властей.

Психолог назвала способ решения школьных конфликтов
Фото: ТАССТАСС

«Важно только, чтобы ее реализация была на должном уровне», — сказала она об этой идее решения конфликтов.

Ладейщикова пояснила, что эта задумка не новая и ее зачатки наблюдались еще в СССР. Аналогом служб примирения был развитый институт пионервожатых. Они имели авторитет среди младших учеников и могли провести с ними беседу. «По моему опыту, нельзя сказать, что это была системная практика или пионервожатые занимались именно помощью в разрешении конфликтов, но удачные примеры были», — вспомнила психолог.

Сейчас службы примирения появились в 400 московских школах. Планируется, что в будущем они будут работать в каждом учебном заведении столицы. К решению конфликтных ситуаций привлекаются волонтеры из числа учителей и старшеклассников и учителя-кураторы.

Дети,Правительство Москвы,
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