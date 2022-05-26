5 плюсов спортивной гимнастики для ребенка

Спортивная гимнастика полезна для любого человека, и в особенности для детей. Она помогает ребенку гармонично развиваться, улучшает физическую форму и способствует формированию сильной личности. О преимуществах этого вида спорта рассказывает призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков.

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Антон Голоцуцков — гимнаст, двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, двукратный вице-чемпион Мира и 5-кратный чемпион Европы.

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1. Универсальный и базовый спорт

Спортивная гимнастика идет на пользу как девочкам, так и мальчикам. Благодаря тренировкам юные представители сильного пола развивают мускулатуру, укрепляют телосложение и формируют привычку к физическим нагрузкам, а прекрасная половина человечества приобретает гибкое тело и стройную фигуру. Стоит помнить и о том, что спортивная гимнастика — это базовый вид спорта, который дает мощный старт для развития в любых дисциплинах. Занимаясь на брусьях, перекладинах и других снарядах, ребенок получает отличную физическую подготовку. Если со временем он решит перейти в другой спорт, гимнастический опыт обязательно станет для него серьезным подспорьем в новых тренировках.

2. Польза для здоровья

Как известно, любой спорт полезен для здоровья. Занятия спортивной гимнастикой положительно влияют на работу всего организма: помогают укрепить мышцы и кости, улучшить вестибулярный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, повысить иммунитет, развить координацию движений, гибкость и выносливость. Физические нагрузки оказывают общеукрепляющий эффект и снижают риск заболеваний. Дети, которые на постоянной основе занимаются спортивной гимнастикой, отличаются крепким здоровьем и реже болеют.

3. Развитие морально-нравственных качеств

Помимо укрепления тела, спортивная гимнастика способствует и духовному, морально-нравственному развитию. Этот вид спорта учит преодолевать сложности, быть ответственным, четко ставить цели и реализовывать их. Ребенок, который на протяжении длительного времени занимается тренировками, наверняка вырастет смелым и уверенным в себе человеком, который не боится препятствий и готов решать любые жизненные проблемы. Регулярные занятия помогают выработать дисциплину, самоконтроль и самоорганизацию. А во взрослой жизни эти качества нужны каждому человеку, желающему стать успешным.

4. Зрелищность и широкие возможности

Спортивная гимнастика — это один из наиболее динамичных и зрелищных видов спорта. Юного гимнаста могут ждать яркие выступления на соревнованиях и школьных мероприятиях, восхищение сверстников и родственников, поездки на различные турниры, медали и награды за высокие результаты. Эта дисциплина включена олимпийскую программу, в России и за рубежом регулярно проводятся соревнования по спортивной гимнастике: чемпионаты мира и Европы, Кубок мира, общероссийские, региональные и местные турниры. Это дает ребенку широкие карьерные возможности: если он хочет заниматься гимнастикой на профессиональном уровне, плодотворная работа откроет перед ним двери большого спорта. Он сможет ездить на соревнования в другие города и страны, выступать на крупных турнирах и достигать больших результатов. Вполне возможно, что со временем он станет известным и успешным спортсменом, а любимое дело будет приносить не только моральное удовлетворение, но и хороший доход.

5. Общение с единомышленниками

Многие дети выбирают спортивную гимнастику не как профессию, а просто как увлечение или хобби. Чтобы дать ребенку возможность пообщаться с друзьями по интересам, в летнее время для него можно организовать поездку в спортивный лагерь. Так он будет находиться в компании единомышленников, которые увлекаются одним и тем же делом, вместе тренируются, а в свободное время отдыхают и развлекаются в непринужденной и позитивной обстановке. Это положительно скажется на социализации ребенка и научит его работать в команде.

В каком возрасте можно отдать ребенка в спортивную секцию?

В последние годы спортивная гимнастика очень помолодела: если раньше оптимальным моментом для старта тренировок считался возраст 5 лет, то сейчас многие дети начинают заниматься уже в 3 года. А некоторые гимнастические центры принимают малышей уже с 1,5–2 лет. Дело в том, что дальнейшие спортивные результаты во многом зависят именно от возраста: чем раньше ребенок начинает свой путь в этом виде спорта, тем больше шансов добиться успеха. К тому же, примерно на втором году жизни малыш делает свои первые шаги, становится физически активным и много двигается.