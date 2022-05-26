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3 часа назад

Психолог рассказала о роли классного руководителя в школьных конфликтах

Мослентаиещё 1

О роли классного руководителя в школьных конфликтах рассказала «Мосленте» семейный психолог Светлана Ладейщикова.

Какова роль классного руководителя в школьных конфликтах
Фото: МослентаМослента

«Происходящее в этот период с детьми — история не о жертве и преследователе, а об определенных процессах, динамике в классе. <...>Для таких групп необходим старший наставник — взрослый, психически уравновешенный человек, который способен находиться на равном удалении от всех»,

— сказала эксперт.

В идеале это должен быть классный руководитель, способный выстроить свой авторитет и добиться уважения учеников без насилия. Для такого человека важен опыт, чтобы мог взять на себя ответственность за то, что происходит в детской группе.

По словам психолога, воспоминания о школьных конфликтах в психологической практике — одни из самых тяжелых. Зачастую они даже тяжелее памяти о насилии в семье. В этой связи службы примирения в школах хоть и не новая идея, но хорошая инициатива, считает Ладейщикова.

Ранее стало известно о появлении службы примирения в московских школах. Их главная задача — сформировать в школах психологически безопасную среду.

Дети,
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