4 способа поддержать психическое здоровье подростка

Здоровое развитие подростков, крепкие отношения и жизнестойкость – всё это требует хорошего психического здоровья. Крепкие и любящие взаимоотношения в семье могут оказать прямое и положительное влияние на психическое здоровье подростков.

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Хорошее психическое здоровье является важным компонентом здорового развития подростков, поскольку оно помогает молодым людям развивать позитивное, социальное, эмоциональное мышление, а также коммуникативные навыки и поведение. Это также закладывает основу для будущего психического здоровья и благополучия.

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Мы предлагаем вам 4 способа, как вы можете поддержать психическое здоровье вашего подростка.

1. Станьте образцом для подражания

Родители должны быть идеальными образцами для подражания для своих детей. Они играют важную роль в том, какими становятся дети. Дети смотрят и повторяют, они не учатся по словам – они копируют поведение.

Следуя правилам и предписаниям и ограничивая себя от правонарушений, родители могут помочь своим подросткам развивать такие же качества.

Быть хорошим и позитивным образцом для подражания требует тщательной подготовки, планирования и самоконтроля. Покажите своему подростку, как вы корректируете свою повседневную жизнь в ответ на меняющиеся правила и ограничения, чтобы продемонстрировать гибкость и умение решать проблемы.

2. Примите эмоции подростка

Подростки не умеют контролировать свои эмоции. Это связано с возрастными изменениями в мозге. И это норма. Иногда они могут сначала сказать что-то, а только потом подумать. Им часто сложно справляться с эмоциями, и это раздражает не только окружающих, но и их самих.

Открытые и честные разговоры с вашим подростком о его эмоциональном состоянии помогут снизить шансы на развитие психического расстройства или возникновения суицидальных мыслей.

Подростки из-за нестабильной психики могут чувствовать себя очень уязвимыми, когда делятся с кем-то своими эмоциями, поэтому очень важно укрепить доверие между родителями и детьми.

Но, главное, не перегибайте палку. Не стоит напористо убеждать юнца доверять вам все свои секреты. Это только оттолкнёт его. Действуйте постепенно, спокойно, медленно. Шаг за шагом приоткрывайте завесу непонимания между вами.

Помните, что ему сейчас намного тяжелее, чем вам. Возрастные изменения в организме, нестабильная психика, чрезмерная эмоциональность – всё это сильно изматывает детей. Поймите их и примите. Покажите, что вы рядом.

3. Прислушивайтесь к своему подростку

Для дошкольников и подростков активное слушание и внимание улучшает общение и способствует позитивным отношениям. Уделите внимание (честно и полноценно) своему ребёнку – это первый шаг к активному слушанию и доверительному взаимодействию.

Но есть один нюанс.

Вы должны слушать без какой-либо осуждающей реакции, без оценки и высказывания негатива. Разрешите подростку говорить, рассказывать, проявлять интерес и чувства.

4. Заботьтесь о себе

Родители, которые посвящают своё время и ресурсы семье и ребёнку, часто забывают о себе. Особенно мамы, которые выкладываются полностью, ухаживают за родными и поддерживают.

Не стоит забывать и о себе и своём психологическом здоровье.

Вы также нуждаетесь в заботе и поддержке. Родительский стресс или эмоциональное выгорание иногда могут стать настолько серьёзными, что становится трудно преодолеть их самостоятельно. И это уже отражается на всех домочадцах.

Уход за собой также является хорошим способом смоделировать практику для вашего подростка. Бывают моменты, когда родители чувствуют себя эмоционально уязвимыми и подавленными, и это совершенно нормально – чувствовать себя таким образом.

Поэкспериментируйте с различными позитивными стратегиями преодоления трудностей, чтобы увидеть, что работает лучше всего для вас. Займитесь спортом, общайтесь с друзьями, любимое дело, хобби и многое другое. Выберете то, что вам по душе и что делает вас счастливыми.

Так вы не только наладите своё психологическое состояние, но и преподнесёте подростку хороший урок – уставать и быть сломленным – нормально. Важно уметь найти выход из этого состояния и не ставить себя на последнее место.

Если ваш подросток испытывает трудности с адаптацией к новым жизненным неурядицам и вызовам, или, если вы боретесь со своим психическим здоровьем, то вы также можете обратиться за профессиональной помощью.

Помните, что, обращаясь за помощью, когда она вам нужна, вы также подаёте хороший пример своему подростку.

Подростковый период – это всегда нелегко. Но это важный этап для становления личности. Будьте рядом с ребёнком, заодно, всегда на его стороне. Любовь и поддержка, принятие и забота – вот что ему сейчас нужно. Так дайте это ему!