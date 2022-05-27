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45 минут назад

Врач раскрыла способ собрать биоматериал для анализа у младенцев

Lenta.ru

Педиатр, официальный представитель Colix Виталия Прима раскрыла способ собрать материал для анализа кала у маленького ребенка. В беседе с «Лентой.ру» врач отметила, что многие родители сталкиваются с проблемами сбора материала для анализа, так как младенец не может по команде сходить в туалет.

Врач раскрыла способ собрать биоматериал для анализа у младенцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Акт дефекации — это сложный процесс с участием рецепторов ампулы прямой кишки, импульсов нервных волокон, клеток коры головного мозга, мозжечка, гипоталамуса, продолговатого мозга, их сигналов между собой, к мышечным клеткам кишки для усиления перистальтики, к мышцам сфинктера для снижения их тонуса, к мышцам диафрагмы, туловища, брюшного пресса, мышцам тазового дна, — рассказала Виталия Прима в беседе с «Лентой.ру». — Координация всех участников такого события — дело нелегкое, требующее настройки работы мышц разных групп, сразу этому не научишься».

Педиатр обратила особое внимание на то, что достоверность полученных результатов исследования зависят не только от точной методики анализа в соответствии со стандартами, но и от правильной подготовки пациента. «Биоматериал должен быть собран естественным путем, за трое суток до сбора необходимо исключить слабительные средства, ректальные свечи и масла. Нельзя проводить копрологические исследования после клизмы», — отметила эксперт.

Родителям младенцев Виталия Прима порекомендовала выполнять простые процедуры, чтобы стимулировать малыша сходить в туалет. «Родителям рекомендовано делать массаж, гимнастику, высаживание. А в случае неудачи на помощь приходит газоотводная трубочка, — уточнила педиатр. — Газоотводная трубка — зонд или катетер, полый внутри, предназначенный для введения в прямую кишку для ее опорожнения. При введении трубочки кишка начинает сокращаться, что способствует решению проблемы, а пакетик для сбора отходов поможет сохранить чистоту исследования».

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