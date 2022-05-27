Названы три простых способа справиться со стрессом на ЕГЭ

Справиться со стрессом во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускникам помогут зрительные и дыхательные упражнения. Три простых способа снизить нервозность «Ленте.ру» назвала руководитель направления психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко.

В первую очередь она посоветовала так называемое «Дыхание по квадрату». Для выполнения этого упражнения нужно найти взглядом любой предмет с четырьмя углами и чередовать вдох и выдох, переводя взгляд от угла к углу. Психолог советует повторить упражнение три-четыре раза или дышать так в течение нескольких минут.

Также избавиться от стресса помогает переключение внимания на то, что находится вокруг. Например, можно посчитать, сколько в комнате красных предметов или изделий из дерева, а также найти глазами четыре материала с разной фактурой или три источника звука.

Наилучшим способом справиться с приступом сильного волнения или паники является двигательная активность. Так как передвижение по классу во время экзамена ограничено, психолог посоветовала упражнение «Пружинка» — оно направлено на выход напряжения через тело и подходит для ситуаций, когда физическая активность ограничена.