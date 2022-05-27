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42 минуты назад

Названы три простых способа справиться со стрессом на ЕГЭ

Lenta.ruиещё 2

Справиться со стрессом во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускникам помогут зрительные и дыхательные упражнения. Три простых способа снизить нервозность «Ленте.ру» назвала руководитель направления психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко.

Названы три простых способа справиться со стрессом на ЕГЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь она посоветовала так называемое «Дыхание по квадрату». Для выполнения этого упражнения нужно найти взглядом любой предмет с четырьмя углами и чередовать вдох и выдох, переводя взгляд от угла к углу. Психолог советует повторить упражнение три-четыре раза или дышать так в течение нескольких минут.

Также избавиться от стресса помогает переключение внимания на то, что находится вокруг. Например, можно посчитать, сколько в комнате красных предметов или изделий из дерева, а также найти глазами четыре материала с разной фактурой или три источника звука.

Наилучшим способом справиться с приступом сильного волнения или паники является двигательная активность. Так как передвижение по классу во время экзамена ограничено, психолог посоветовала упражнение «Пружинка» — оно направлено на выход напряжения через тело и подходит для ситуаций, когда физическая активность ограничена.

«Нужно положить руки на колени и изо всех сил сжать кулаки, сделав глубокий вдох. Завершая выдох, немного ослабить кулаки. Сделать еще один вдох и в конце выдоха еще немного разжать пальцы, с каждым выдохом ослабляя напряжение все сильнее. Когда кулаки будут уже практически разжаты, с усилием выпрямить пальцы и напрячь их максимально сильно. И после этого полностью расслабить руки», — объяснила специалист.

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