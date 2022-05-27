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2 часа назад

Бывшая няня назвала необычный способ уложить ребенка спать

Lenta.ru

Бывшая няня, ведущая TikTok под ником @macysapp, назвала необычный способ быстро уложить детей спать. О нем она рассказала в одном из своих видео, на которое обратило внимание издание Daily Mirror.

Бывшая няня назвала необычный способ уложить ребенка спать
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Няня объяснила, что ее авторский метод состоит из двух частей. Сначала нужно сделать так, чтобы ребенок лег в кровать. Поскольку дети могут сопротивляться, она предложила сказать ребенку, что засыпать необязательно, нужно просто прилечь, чтобы послушать сказки.

Когда это получилось, можно переходить ко второй части метода и начинать рассказывать или читать сказки. При чтении, по мнению няни, важнее всего не содержание, а громкость и темп.

«С каждый фразой нужно читать все медленнее и тише. Это действует на детей, как медитация, и они засыпают», — объяснила она.

В комментариях под видео пользователи поблагодарили автора за то, что она поделилась действенным и полезным способом.

«Мама всегда говорила нам, что если мы не заснем через 15 минут, то можем вставать. Дело в том, что мы не умели определять время. Но это срабатывало!» — поделился один из подписчиков.

Дети,
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