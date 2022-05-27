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37 минут назад

Психолог дала советы школьникам по избеганию тревожности после ЕГЭ

Lenta.ru

После сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) школьникам следует избегать обсуждения ответов, так как это усиливает тревожность. Такой совет дала преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина, ее слова приводит АГН «Москва».

Психолог дала советы школьникам по избеганию тревожности после ЕГЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Стараемся отвлечься. Все, что ты мог, ты уже сделал. Обсуждение ответов и сравнение их с решениями одноклассников только усиливают волнение. Лучше не участвовать в активных обсуждениях, которые только подогревают тревогу, ввести ограничение на экзаменационные темы», — объяснила она.

При сильной тревожности психолог порекомендовала использовать дыхательную технику: медленный вдох — задержка дыхания — выдох — задержка дыхания. Также она посоветовала выяснить, что именно вызывает волнение, записать это и перечитать через некоторое время. По ее словам, эти проблемы уже не будут вызывать такого сильного страха.

Кроме того, добавила Адаскина, составление четкого плана действий и продумывание всех шагов также поможет снизить уровень тревожности у выпускников.

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