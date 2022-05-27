Психолог дала советы школьникам по избеганию тревожности после ЕГЭ

«Стараемся отвлечься. Все, что ты мог, ты уже сделал. Обсуждение ответов и сравнение их с решениями одноклассников только усиливают волнение. Лучше не участвовать в активных обсуждениях, которые только подогревают тревогу, ввести ограничение на экзаменационные темы», — объяснила она.