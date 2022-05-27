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1 час назад

Ученые нашли связь между грудным вскармливанием и уровнем интеллекта у детей

Вечерняя Москва

Грудное вскармливание позволяет повысить уровень IQ у ребенка. К такому выводу пришли американские ученые на основе исследования, в котором приняли участие 772 женщины.

Найдена связь между грудным вскармливанием и интеллектом у детей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Отмечается, что 80 процентов молодых матерей (614 человек) кормили малышей грудью от четырех до 12 месяцев. Результаты показали, что у вскормленных материнским молоком детей уровень интеллекта оказался выше, чем у их сверстников, питающихся смесями. При этом каждый дополнительный месяц вскармливания грудью давал младенцам дополнительный коэффициент IQ.

Исследователи подчеркнули, что данные выводы не значат, что ребенок на искусственном вскармливании обязательно будет обладать низким интеллектом. Они также сослались на работы других ученых, подтверждающих, что чем раньше заканчивается кормление грудью, тем больше риск дефицита внимания или гиперактивности у ребенка в будущем.

Врачи напомнили, что грудное молоко содержит микроэлементы, которые необходимы для полноценного развития малыша. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), младенцев необходимо кормить грудью минимум полгода, пишет «Доктор Питер».

Ранее психологи рассказали о вреде чрезмерного увлечения компьютерными играми. По их словам, из-за этого у ребенка может пропасть интерес к социальной жизни, а также начаться ночные кошмары.

Дети,ВОЗ,
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