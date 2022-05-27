Найдена связь между грудным вскармливанием и интеллектом у детей

Грудное вскармливание позволяет повысить уровень IQ у ребенка. К такому выводу пришли американские ученые на основе исследования, в котором приняли участие 772 женщины.

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Отмечается, что 80 процентов молодых матерей (614 человек) кормили малышей грудью от четырех до 12 месяцев. Результаты показали, что у вскормленных материнским молоком детей уровень интеллекта оказался выше, чем у их сверстников, питающихся смесями. При этом каждый дополнительный месяц вскармливания грудью давал младенцам дополнительный коэффициент IQ.

Исследователи подчеркнули, что данные выводы не значат, что ребенок на искусственном вскармливании обязательно будет обладать низким интеллектом. Они также сослались на работы других ученых, подтверждающих, что чем раньше заканчивается кормление грудью, тем больше риск дефицита внимания или гиперактивности у ребенка в будущем.

Врачи напомнили, что грудное молоко содержит микроэлементы, которые необходимы для полноценного развития малыша. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), младенцев необходимо кормить грудью минимум полгода, пишет «Доктор Питер».