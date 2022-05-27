Ученые рассказали о влиянии видеоигр на интеллект детей

Учёные заявили о пользе компьютерных игр для интеллекта детей. Специалисты кафедры поведенческих и двигательных наук Амстердамского свободного университета опросили и протестировали более 5000 детей в возрасте от 10 до 12 лет.

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Исследователи изучили влияние экранного времени на интеллект, способность учиться и мыслить, понимать сложные идеи и адаптироваться к новым ситуациям. Специалисты учитывали также генетику детей и социально-экономический статус их семей. Об этом сообщил научный портал Nature. Участников исследования спросили, сколько часов в день они тратили на соцсети, просмотр видео или телевизора и видеоигры. Средний показатель для соцсетей составил 30 минут, для просмотра видео и телевизора — 2,5 часа, а для видеоигр — один час.

Выяснилось, что много времени в соцсетях и за просмотром видео и телевизора проводили дети с уровнем интеллекта ниже среднего. А вот негативной связи с видеоиграми учёные не нашли. Через два года после первого опроса учёные провели повторную проверку и выяснили, что дети, которые в 10 лет уделяли больше времени именно видеоиграм, продемонстрировали наибольший рост уровня интеллекта. IQ детей таких детей увеличился на 2,5 балла по сравнению со средним значением.