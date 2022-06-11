Как понять, что вашему ребенку срочно нужен психолог

Популярность психологов в последние годы заметно возросла — обращаться за помощью специалистов теперь не стыдно, а даже наоборот. Многие поняли, что заниматься здоровьем головы и душевным состоянием, так же важно, как и следить за здоровьем сердца и других органов. Однако понять, что вашему ребенку нужен психолог, зачастую сложнее, чем осознать, что она нужна самому себе. О том, как разобраться в этом вопросе, "Рамблеру" рассказал эксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, телеведущий и лауреат премии «Золотая Психея», Михаил Хорс.
Фото: Кадр из фильма «Две матери две дочери»Кадр из фильма «Две матери две дочери»
По мнению специалиста, современный ребенок, постоянно живущий в городе и не имеющий контакта с природой, часто нуждается в грамотном психологе.
Видео дня
Регулярно, примерно раз в месяц, профилактически, чтобы психолог поиграл с ним, порисовал. Именно детский психолог. Важно наблюдать за ребенком, потому что современная городская среда урбанизированная, с большим количеством транспорта, гаджетов и всего прочего действует стрессово на детей. В таких случаях посещать психолога желательно раз в месяц.
Михаил ХорсЭксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, телеведущий.
При этом есть ситуации, которые показывают, что ребенку нужна не профилактическая помощь психолога, а курс с хорошим специалистом.
А если случаются какие-то провокационные случаи, например, забираешь у ребенка телефон, и он начинает истерить. Или если ребенок находится перманентно в каком-то одном состоянии – либо очень приподнятом, и у него совсем нет грустных эмоций – это звоночек, что желательно сводить его к психологу. Либо, наоборот, он хронически нудит, плачет, стесняется, испытывает коммуникативные проблемы или с кем-то дерется постоянно.
В этих случаях также необходимо показать ребенка психологу. Потому, что нормально развивающийся ребенок – это ребенок, испытывающий весь спектр эмоциональных состояний.
Михаил ХорсЭксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, телеведущий.
При этом здесь важно, как поведут себя родители. В такой ситуации ребенку нужна реалистичная оценка.
Если агрессивность и приступы злости являются хроническим состоянием ребенка, то, безусловно, это повод показать его психологу. Но, даже если они хронические, важно со стороны родителей давать им реалистичную оценку. То есть, не ты плохой, когда у тебя эти приступы злости, а я за тебя переживаю, когда ты так себя ведешь.
Михаил ХорсЭксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, телеведущий.
Выбирать психолога для ребенка стоит особенно тщательно.
Кстати, подбор хорошего детского психолога – это всегда длительный процесс. Тут важно, чтобы он угодил и ребенку, и родителю. Звоночек, если психолог работает только с ребенком и никак не пробует корректировать поведение и эмоциональное состояние родителей. Скорее всего, такой специалист непрофессионал, поскольку значимая часть детских проблем – это эмоциональные проблемы родителей.
Михаил ХорсЭксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, телеведущий.