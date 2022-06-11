Как понять, что вашему ребенку срочно нужен психолог

Популярность психологов в последние годы заметно возросла — обращаться за помощью специалистов теперь не стыдно, а даже наоборот. Многие поняли, что заниматься здоровьем головы и душевным состоянием, так же важно, как и следить за здоровьем сердца и других органов. Однако понять, что вашему ребенку нужен психолог, зачастую сложнее, чем осознать, что она нужна самому себе. О том, как разобраться в этом вопросе, "Рамблеру" рассказал эксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, телеведущий и лауреат премии «Золотая Психея», Михаил Хорс.