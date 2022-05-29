Кто может получить бесплатные путевки в детские лагеря в России

В этом году все ковидные ограничения в работе детских лагерей сняты. Это сообщили в Роспотребнадзоре. Летом в лагеря отправятся пять миллионов детей. Благодаря социальной поддержке, часть получит путевки бесплатно. Кто имеет на это право, рассказала корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.

Фото: мир24 мир24

Сестры Алиса и Вика учатся собирать чемоданы, этим летом они едут в лагерь впервые в жизни. Как малообеспеченная семья, в которой пятеро детей, Турловы имеют право на льготы. Еще осенью мама Татьяна оставила заявку на сайте мэра Москвы. Бесплатные путевки на море получили все.

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«Мы с постарше сыном, которому почти три года в июле будет, получим путевку на совместный отдых. И младший с нами поедет», – сказала многодетная мать Татьяна Турлова.

Такие бесплатные путевки выдают по всей стране. Детский отдых организуют регионы, исходя из своих бюджетных возможностей. Потому в разных областях России льготные категории могут отличаться.

В Москве, к примеру, в них входят дети из малообеспеченных семей, с инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей – всего 13 категорий. Ребята от 7 до 15 лет едут в лагерь самостоятельно. Тех, кто помладше, отправляют с родителями.

Девятиклассница Вика путевку в лагерь заработала сама знаниями, она прошла отбор во всероссийский детский центр «Орленок». Там девочка будет изучать подводный мир. И даже попробует управлять батискафом.

«Мы сможем сами на них опускаться на дно и его исследовать, потому что корпус этих машин прозрачный. И мы можем видеть, что происходит вокруг», – поделилась Виктория Разумова.

Таких федеральных детских центров, где дети не только отдыхают, но и получают уникальные знания, в стране четыре.

«Федеральные лагеря «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» у нас бесплатные. Можно написать заявку на получение путевки в федеральный лагерь на определенную смену, они все у них тематические, приложить свои достижения, доказать и пройти конкурсный отбор», – заявил заместитель директора – руководитель Центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха детей и их оздоровления, ФГБОУ ДО ФЦДО Леонид Проценко.

А вот денежная компенсация за путевку в лагерь доступна всем. С прошлого года в России действует программа кэшбека за детский отдых.

«При покупке путевки возвращается на карту «Мир» до 50% стоимости и до 20 тысяч рублей. Важно, чтобы было специально помечено, что путевка продается по программе кэшбека. Чтобы оплата происходила с карты «Мир» и чтобы она была зарегистрирована в программе лояльности «Мир». После оплаты, как правило, в течение пяти рабочих дней кэшбек поступает на карту», – подчеркнул заместитель генерального директора «Мосгортура» Денис Буянов.