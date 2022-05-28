Влад Лисовец подсказал школьникам, в чем пойти на выпускной

Совсем скоро старшеклассники будут отмечать выпускной. В этот вечер прощания с детством хочется выглядеть особенно празднично. В беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы" стилист Влад Лисовец перечислил актуальные варианты нарядов — торжественных, но таких, в которых будет удобно веселиться.

Фото: Inc-News Inc-News

Так, девушки могут рассмотреть для похода на выпускной платья из полупрозрачных тканей. Хорошо, если наряд будет слегка блестеть. Что касается длины платья — оно может быть либо коротким, либо средней длины (обязательно ниже колена). Пышных платьев лучше избегать, но мини сторониться не нужно — они в этом году очень актуальны.

Тем, кто любит платья в стиле ретро, допустимо появиться на главном школьном вечере в таком наряде, дополнив его современными украшениями.

Не стоит делать прически, требующие надежной фиксации большим количеством лака — этот бьюти-прием уже в прошлом. Лучше ограничиться нарочито небрежной прической.

Молодые люди могут скомбинировать один костюм из двух разных — брюки пусть будут из одного, пиджак — из другого. А футболка может стать равноценной заменой рубашке – такой образ будет более современным.