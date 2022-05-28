Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Какой необычный талант есть у принцессы Шарлотты?

Mainstyle

Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда подавали отличный пример своим детям в плане спортивных увлечений. В юности герцогиня занималась теннисом, плаванием, хоккеем на траве, скалолазанием, а сейчас отдает предпочтение йоге, пилатесу и силовым тренировкам. В свою очередь, герцог делал успехи в регби, водном поло, а также подводном плавании. Поэтому неудивительно, что Кембриджские решили определить свою дочь принцессу Шарлотту в спортивную секцию. И хотя Кейт и Уильям оберегают частную жизнь своих детей, супруги сами иногда делятся их увлечениями с поклонниками.

Какой необычный талант есть у принцессы Шарлотты?
Фото: MainstyleMainstyle

Ни для кого не секрет, что юная Шарлотта очень активная девочка: практически каждое утро принцесса борется со своим братом Джорджем за право включить песню певицы Шакиры Waka Waka. Кроме того, Кейт Миддлтон сама признавалась в том, что Шарлотта, безусловно, главная в их семье. Как и ее прабабушка королева Елизавета II, юная принцесса просто обожает лошадей и уже неплохо держится в седле, однако на этом ее увлечения не заканчиваются. Во время визита в Ирландию, еще в 2020 году, Кейт Миддлтон рассказала, что ее дочь испытывает настоящую страсть к гимнастике.

«Шарлотта действительно занимается гимнастикой, она делает колесо, стойки на руках и все такое. Это очень хороший вид спорта, который развивает основные навыки баланса и координации», — сказала герцогиня Кембриджская во время визита, в ходе которого она и герцог встретились с группой артистов цирка.

«И гибкость, которую они развивают, действительно хороша для их здоровья. Мы недавно ходили смотреть Cirque du Soleil — это было потрясающе», — добавил принц Уильям.

Стоит отметить, что поклонники и эксперты не раз говорили о том, что юная Шарлотта сочетает в себе самые лучшие качества своих родителей, а также бабушки принцессы Дианы и прабабушки-королевы.

Дети,Елизавета II,принц Уильям,Шакира,Кейт Миддлтон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители