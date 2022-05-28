Какой необычный талант есть у принцессы Шарлотты?

Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда подавали отличный пример своим детям в плане спортивных увлечений. В юности герцогиня занималась теннисом, плаванием, хоккеем на траве, скалолазанием, а сейчас отдает предпочтение йоге, пилатесу и силовым тренировкам. В свою очередь, герцог делал успехи в регби, водном поло, а также подводном плавании. Поэтому неудивительно, что Кембриджские решили определить свою дочь принцессу Шарлотту в спортивную секцию. И хотя Кейт и Уильям оберегают частную жизнь своих детей, супруги сами иногда делятся их увлечениями с поклонниками.

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Ни для кого не секрет, что юная Шарлотта очень активная девочка: практически каждое утро принцесса борется со своим братом Джорджем за право включить песню певицы Шакиры Waka Waka. Кроме того, Кейт Миддлтон сама признавалась в том, что Шарлотта, безусловно, главная в их семье. Как и ее прабабушка королева Елизавета II, юная принцесса просто обожает лошадей и уже неплохо держится в седле, однако на этом ее увлечения не заканчиваются. Во время визита в Ирландию, еще в 2020 году, Кейт Миддлтон рассказала, что ее дочь испытывает настоящую страсть к гимнастике.

«Шарлотта действительно занимается гимнастикой, она делает колесо, стойки на руках и все такое. Это очень хороший вид спорта, который развивает основные навыки баланса и координации», — сказала герцогиня Кембриджская во время визита, в ходе которого она и герцог встретились с группой артистов цирка.



«И гибкость, которую они развивают, действительно хороша для их здоровья. Мы недавно ходили смотреть Cirque du Soleil — это было потрясающе», — добавил принц Уильям.