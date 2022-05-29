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3 часа назад

Россияне рассказали, сколько денег тратят на выпускной

Lenta.ruиещё 7

Россияне рассказали о тратах на выпускной своих детей — на организацию выпускного бала и на наряды для него по сравнению с прошлым годом затраты выросли на 30 и на 15 процентов для родителей девятиклассников и одиннадцатиклассников соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования портала SuperJob.

Россияне рассказали, сколько денег тратят на выпускной
Фото: lenta.rulenta.ru

По данным издания, опрос был проведен с 1 по 27 мая, в нем приняли участие 3000 респондентов со всей России. В 2022 году выпускные организуются чаще, чем в период пандемии, которая пришлась на 2021 год, и обходятся дороже.

Если в прошлом году на проведения мероприятия родители собирали в среднем по 6,6 тысячи рублей на учащегося девятого класса, и по 11,5 тысячи рублей на учащегося одиннадцатого класса, то в 2022 обе суммы возросли до 10 и 15 тысяч рублей соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге средний показатель несколько выше: 12 и 10,5 тысяч рублей для девятых классов; 18,5 и 17,5 тысяч рублей для одиннадцатых классов соответственно.

Расходы на праздничную одежду тоже выросли за год на 500-1000 рублей для мальчиков и на 2000 рублей в среднем для девочек. Выпускные наряды для девятиклассниц россиянам обошлись в 12,5 тысяч, для одиннадцатиклассниц — в 14,5 тысяч рублей; костюмы для девятиклассников и одиннадцатиклассников стоили 10,5 и 16,5 тысяч рублей в среднем. В столичном регионе эти показатели на 1000-2000 рублей выше, в Петербурге и области — практически идентичные.

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