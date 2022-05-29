Россияне рассказали, сколько денег тратят на выпускной

Россияне рассказали о тратах на выпускной своих детей — на организацию выпускного бала и на наряды для него по сравнению с прошлым годом затраты выросли на 30 и на 15 процентов для родителей девятиклассников и одиннадцатиклассников соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования портала SuperJob.

Фото: lenta.ru lenta.ru

По данным издания, опрос был проведен с 1 по 27 мая, в нем приняли участие 3000 респондентов со всей России. В 2022 году выпускные организуются чаще, чем в период пандемии, которая пришлась на 2021 год, и обходятся дороже.

Если в прошлом году на проведения мероприятия родители собирали в среднем по 6,6 тысячи рублей на учащегося девятого класса, и по 11,5 тысячи рублей на учащегося одиннадцатого класса, то в 2022 обе суммы возросли до 10 и 15 тысяч рублей соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге средний показатель несколько выше: 12 и 10,5 тысяч рублей для девятых классов; 18,5 и 17,5 тысяч рублей для одиннадцатых классов соответственно.