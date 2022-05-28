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1 час назад

Кто может получить выплаты при рождении первого и второго ребенка

Волгоградская правда

В облкомзащиты объяснили, при каких условиях родители могут рассчитывать на получение федерального и регионального пособия при рождении детей.

Кто может получить выплаты при рождении ребенка
Фото: unsplash.comunsplash.com

Размер федеральной выплаты составляет 10 831 рубль в месяц. По данным профильного комитета, право на получение этой меры поддержки имеют граждане, проживающие на территории РФ, которые воспитывают ребенка в возрасте до трех лет. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 23 722 рублей, передает «Вечерний Волгоград.ру».

Подать заявление и пакет документов можно в Центре соцзащиты по месту жительства либо в МФЦ в течение полугода с момента рождения первенца. Пособие назначается на год, далее выплату необходимо продлевать.

Региональные единовременные выплаты за второго ребенка осуществляются в Волгоградской области с 2019 года. За это время мерой поддержки смогли воспользоваться 4,4 тыс. человек, только в этом году получателями капитала стали более 300 семей.

Размер выплаты ежегодно индексируется и в 2022 году составляет 55 488 рублей – пояснили в комитете соцзащиты. Выплата должна материально поддержать родителей в момент появления малыша и рассчитана на семьи с невысоким доходом.

Право на выплату имеют граждане РФ постоянно проживающие в стране, в семье которых родился (или усыновлен) второй ребенок, а первому еще не исполнилось 3 года. Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать полуторной величины прожиточного минимума по региону (16 323 рубля).

Отметим, что в регионе уделяют особое внимание поддержке материнства и детства. Сейчас действует более 20 мер помощи адресного характера.

Дети,
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