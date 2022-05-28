Как получить налоговый вычет за обучение ребенка: инструкция

Россиянам напомнили о возможности получить налоговый вычет за оплату образовательных услуг для своего ребенка. Специалисты рассказали, как его сделать и сколько денег можно вернуть.

Фото: РИА "Федерал Пресс" РИА "Федерал Пресс"

Условия для получения

Одним из главных условий является оплата обучения ребенка своими деньгами, а не средствами господдержки. Ребенку должно быть не более 24 лет и обучение должно быть в очном формате. Кроме того, для получения вычета необходимы подтверждающие документы – договор и чеки.

Примеры услуг

Часть стоимости услуг можно вернуть, если ребенок посещает:

курсы английского языка,

автошколу,

платный вуз,

детские кружки,

дополнительные занятия в детском саду.

Размер

Максимальная сумма налогового вычета составляет 50 тысяч рублей на одного ребенка в год. При этом налог к возврату составляет 65 тысяч рублей.

Оформление

Оформить вычет можно через работодателя в том же году, когда была совершена оплата образовательных услуг. Для этого необходимо получить справку о праве на вычет. Ее можно оформить в личном кабинете на сайте ФНС.