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11 минут назад

Как получить налоговый вычет за обучение ребенка: инструкция

РИА "ФедералПресс"

Россиянам напомнили о возможности получить налоговый вычет за оплату образовательных услуг для своего ребенка. Специалисты рассказали, как его сделать и сколько денег можно вернуть.

Как получить налоговый вычет за обучение ребенка: инструкция
Фото: РИА "Федерал Пресс"РИА "Федерал Пресс"

Условия для получения

Одним из главных условий является оплата обучения ребенка своими деньгами, а не средствами господдержки. Ребенку должно быть не более 24 лет и обучение должно быть в очном формате. Кроме того, для получения вычета необходимы подтверждающие документы – договор и чеки.

Примеры услуг

Часть стоимости услуг можно вернуть, если ребенок посещает:

  • курсы английского языка,
  • автошколу,
  • платный вуз,
  • детские кружки,
  • дополнительные занятия в детском саду.

Размер

Максимальная сумма налогового вычета составляет 50 тысяч рублей на одного ребенка в год. При этом налог к возврату составляет 65 тысяч рублей.

Оформление

Оформить вычет можно через работодателя в том же году, когда была совершена оплата образовательных услуг. Для этого необходимо получить справку о праве на вычет. Ее можно оформить в личном кабинете на сайте ФНС.

Также получить деньги можно и по декларации. Ее можно подать в течение трех лет после года оплаты обучения, передает портал «Объясняем.рф».

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