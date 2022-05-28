Частые ошибки родителей в общении с подростками

О частых ошибках родителей в общении с подростками и о том, чего следует избегать в период взросления детей «Мосленте» рассказала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева.

Фото: Мослента Мослента

Для того, чтобы избежать конфликтов в семье она советует максимально уменьшить контроль и давление на подростка, переживающего переход на главный этап взросления. Родители должны поддерживать его и давать проявлять себя, становиться самостоятельным и самому двигаться по жизни. Психолог рекомендует убирать давление и приказной тон в общении, научиться договариваться с подростком, рассматривать его, как взрослого и прислушиваться к его мнению.

«Подросткам необходимо дать возможность выстроить личные границы. Если у ребенка есть своя комната, нужно стучать прежде, чем войти, спрашивать разрешения даже на уборку. Ни в коем случае нельзя выбрасывать самостоятельно вещи ребенка, перебирать их», — сказала Хадарцева.

Помимо этого, Хадарцева советует не вмешиваться в отношения ребенка с друзьями, а постараться направить его в нужное русло, не используя приказные формы. Но при этом оставаться авторитетным для него человеком.

«Важно понимать, что подросток остается ребенком и выйти на позицию друга или подруги не лучший вариант. В любой момент жизни ребенку важно понимать, что родитель — это взрослый и уважение, благодарность за жизнь к нему должны сохраняться», — сказала эксперт.