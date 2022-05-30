Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Названы любимые книги российских детей

Lenta.ruиещё 2

Названы самые популярные книги у российских детей
Фото: pixabay.compixabay.com

Книга «Гарри Поттер и философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг оказалась наиболее популярной среди детей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «ЛитРес».

Второе место в рейтинге самых популярных детских книг заняла повесть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, тройку лидеров замкнул «Пес по имени Мани» Бодо Шефер.

«В топ-10 популярных книг попала действительно хорошая литература: как произведения Джоан Роулинг, так и книги Астрид Линдгрен и Элинор Портер. Все это детские добрые истории, которые учат маленьких читателей состраданию и смелости, воспитывают в них лучшие моральные качества», — отметила шеф-редактор сервиса «ЛитРес» Екатерина Писарева.

В топ-10 также вошли «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс и «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. Еще одно произведение Роулинг — «Рождественский поросенок» — заняло седьмую строчку рейтинга. На восьмом месте расположился роман «Поллианна» Элинор Портер, на девятом — «Энн из Зеленых крыш» Люси Мод Монтгомери. Аудиокнига «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен разместилась на 10-й строчке.

Дети,Екатерина Писарева,Диана Джонс,Элинор Портер,Марк Твен,Астрид Линдгрен,Антуан де Сент-Экзюпери,Джоан Роулинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители