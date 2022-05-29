Названы самые популярные книги у российских детей

Список возглавили «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. На третьем месте «Пёс по имени Мани» Бодо Шефер, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «ЛитРес».
Четвёртую строку рейтинга заняла книга «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, пятёрку замыкает «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс.
Также портал подготовил список наиболее популярных детских писателей. Первое место вновь заняла Джоан Роулинг, на втором оказалась Астрид Линдгрен, а тройку лидеров замыкает Холли Вебб. Четвёртое место занял Антуан де Сент-Экзюпери, следом за ним идёт Николай Носов.