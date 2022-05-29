Названы самые популярные книги у российских детей

Список возглавили «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. На третьем месте «Пёс по имени Мани» Бодо Шефер, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «ЛитРес».