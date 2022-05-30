7 качеств, характеризующих идеального родителя

Когда я смотрю на какое-то слово, я часто задумываюсь о его истинном значении, происхождении, а также о похожих по смыслу словах.

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Родитель — родной — родина

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Что связывает все эти слова между собой? Только корень? Или у них есть какие-то общие черты? Мы все знаем, что значит слово «родитель», но что стоит за ним? И что значит быть «хорошим родителем»?

Ниже представлены 7 характеристик хорошего родителя. Проверьте, какими чертами вы уже обладаете, а над какими ещё предстоит поработать.

1. Терпение

Думаю, легко было догадаться, что именно эта черта будет первой в списке!

Не потому, что это одна из самых важных черт в жизни и, особенно, при воспитании детей, но и потому, что это одно из самых труднодостижимых качеств.

Если у вас нет терпения, вам предстоит много над этим работать, а если есть, то работа заключается в том, чтобы его не потерять. Да, дети бывают неряшливы, шумны, непослушны и временами могут очень раздражать. Но они также могут быть удивительными.

И терпение — это необходимый атрибут, который нужно развивать, воспитывая детей. Умение сделать глубокий вдох по мере необходимости может помочь не только вам, как родителю, но и вашему ребёнку.

2. Многозадачность

Дом, работа, воспитание детей — всё это требует умения выполнять несколько задач одновременно.

Вдобавок, дети склонны отвлекать внимание родителей от того, чем они занимаются, а восстановить это внимание бывает совсем непросто.

Например, вы пытаетесь пообедать, а ваш ребёнок просит помочь с домашним заданием, или, к примеру, вы разговариваете по телефону со своим бизнес-партнёром и видите, как ваш ребёнок вот-вот уронит вазу с цветами на пол.

В таких ситуациях родителям нужно иметь не только стальные нервы, но и способность быстро переключаться с одного задания на другое.

3. Готовность поддержать и подбодрить

К сожалению, дети быстро учатся сомневаться в себе и переживать из-за мнения других, особенно находясь среди сверстников. Один из лучших способов избежать этого — поддержать и подбодрить ребёнка.

Например, маленький мальчик боится, что у него не получится красиво нарисовать букет для подарка учительнице. Можно немного помочь ему в начале, а потом позволить ему закончить рисунок самому.

А в следующий раз, если опять возникнет такой страх, можно напомнить ему, что в прошлый раз он справился и нарисовал красивые цветы, а значит, и в этот раз у него точно всё получится.

При достаточном поощрении и поддержке ваш ребёнок может развить положительную самооценку и стать лучшей версией самого себя.

4. Гибкость

Нужно быть готовым к тому, что многие из ваших попыток в роли родителя потерпят неудачу.

Вы должны быть достаточно гибкими и иметь в запасе несколько решений сложных задач.

Когда одна идея не работает, всегда можно попробовать другую. Планы в жизни ведь тоже постоянно меняются. Так что постарайтесь плыть по течению, сохраняя при этом спокойствие.

5. Надёжность

Дети чувствуют себя в безопасности, когда у них есть надёжные родители, на которых можно положиться в любой ситуации. Они должны знать, что вы будете на их стороне, будете служить им опорой несмотря ни на что.

Насколько ваши дети могут доверять вашему слову? Прежде чем задать себе этот вопрос, для начала спросите себя, насколько надёжными считают вас ваши друзья.

6. Понимание

Возможно, однажды ваш ребёнок придёт домой с абсолютно новой причёской или волосами, выкрашенными в кислотный цвет. А возможно, придёт и заявит, что выбрал абсолютно новую карьеру для себя! Ту, о которой вы даже и не думали!

Но, вместо того чтобы критиковать выбор вашего ребёнка или, что ещё хуже, начинать ссориться по этому поводу, вспомните себя в его возрасте.

Так ли уж решения вашего чада необычны и непредсказуемы?

Независимо от того, прав ваш ребёнок или нет (по вашему мнению), постарайтесь сначала понять, почему он выбрал то, что вы не одобряете или не принимаете. Поверьте, ваши дети это оценят и будут дорожить вашей способностью услышать их.

7. Самоанализ

Дети не знают, как себя вести, поэтому вы должны быть образцом для подражания. Вы обнаружите, что дети реагируют на ситуации таким же образом, как и вы.

Подумайте об этом — то, что они перенимают у вас, останется с ними на всю жизнь. Достаточно ли у вас самосознания, самоанализа, чтобы определить, являетесь ли вы хорошим образцом для подражания для своих детей?

Некоторым людям может быть трудно поверить в это (многие думают, что дети невероятно хрупкие), но на самом деле дети довольно выносливы.

Если в поведении родителя нет жестокости или насилия по отношению к ребёнку, то, как правило, с ребёнком всё будет хорошо.

Воспитание требует от родителей максимальных усилий и внимания. Со временем родители могут развить в себе упомянутые выше качества.