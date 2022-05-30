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3 часа назад

Как правильно собрать ребенка в лагерь?

Вести Подмосковья

Роспотребнадзор дал советы по подготовке ребенка для поездки в детский лагерь. Специалисты рассказали, что в первую очередь необходимо составить список вещей в двух экземплярах — один нужно положить в чемодан, а второй оставить для себя. Далее следует подписать или выделить каким-то способом багаж ребенка, чтобы он мог опознать его среди чемоданов других детей. Родителям напомнили, что с собой детям лучше давать недорогую электронную технику, так как он может потерять ее в поездке. Об этом сообщает издание «Глас народа».

Как правильно собрать ребенка в лагерь?
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Также ребенку нужно объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать обычные правила гигиены – умываться, чистить зубы, принимать душ, мыть руки до и после еды. К тому же, они должны использовать свои предметы личной гигиены – зубные щетки, полотенца, и не пользоваться чужими вещами. Кроме того, не следует передавать детям в лагерь сладости и продукты, которые быстро портятся. К примеру, лимонады, соки и нектары, консервы, грибы пирожные с кремом. Не нужно брать в лагерь и лапшу быстрого приготовления, так как дети получают весь объем питательных веществ в лагере.

Дети,Роспотребнадзор,
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