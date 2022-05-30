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33 минуты назад

Россияне рассказали о тратах на выпускные своих детей

Авторадио

Россияне рассказали о тратах на выпускные своих детей. По сравнению с прошлым годом, они выросли почти на треть для девятиклассников и на 15% — для одиннадцатиклассников. Об этом говорят результаты опроса, проведённого порталом SuperJob. Деньги идут на организацию выпускного бала и покупку нарядов. По данным аналитиков, в этом году родители девятиклассников собирают на организацию в среднем по 10 тысяч рублей. Организация выпускного для одиннадцатиклассников обходится дороже: в среднем по России родители отдают по 15 тысяч рублей, пишет РБК. На организацию праздника для выпускников из Москвы и Петербурга тратят около 18 тыс. рублей.

Россияне рассказали о тратах на выпускные своих детей
Фото: unsplash.comunsplash.com
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