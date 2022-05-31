Что такое отложенное материнство и кому оно подходит

Рожать детей или строить карьеру? Современные технологии помогают женщинам разрешить эту сложную дилемму. Причем без ущерба для обеих, очень важных, жизненных сторон. Речь идет о медицинской программе отложенного материнства. Как это устроено — в новом материале на Passion.ru.

Почему возникла потребность в отложенном материнстве Виктор Владимиров Врач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC)

Видео дня

Современная тенденция такова: роды, в том числе первые, стали откладывать на более поздний возраст. Мы наблюдаем это и в Европе, и в Америке, и в России. На то есть несколько причин. Во-первых, женщины получают образование, строят карьеру и более тщательно относятся к выбору партнера.

Во-вторых, здравоохранение вышло на новый уровень. Женщины дольше чувствуют себя молодыми, у них много энергии и планов. Кажется, впереди целая вечность и родить они еще успеют. Но при улучшении общего состояния здоровья и увеличении продолжительности жизни после 35 лет репродуктивный потенциал все равно неизбежно ухудшается. Это происходит из-за уменьшения количества яйцеклеток и снижения их качества, то есть способности создать хороший эмбрион для благополучной беременности. Можно ли остановить время? С точки зрения репродуктивного здоровья — да. Для этого используются технологии отложенного материнства.

Кому подходит отложенное материнство

Широко предлагать эту услугу начали примерно 10 лет назад. Наибольшим спросом она пользуется в Европе, чуть меньшим в США. В России мы видим растущий интерес: все больше пациенток обращаются к отложенному материнству.

Осенью 2021 года были опубликованы результаты исследования, которое проводилось в Иерусалиме и касалось сохранения ооцитов — женских гаметоцитов, или половых клеток, участвующих в размножении. 70 женщин заморозили яйцеклетки с 2011 по 2014 год. Через пять лет среди них провели телефонный опрос и выяснилось следующее: основной причиной участия в программе стало отсутствие партнера (59 человек). У трех женщин не было планов рожать детей на момент участия в исследовании, но они были в браке. Профессиональные причины были у одной, и четыре пациентки планировали повторные беременности в будущем.

За пять лет 44 женщины пытались забеременеть либо естественным путем, либо с помощью вспомогательных репродуктивных технологий с использованием свежих или криоконсервированных ооцитов. У 28 респондентов произошли роды в результате беременности, полученной естественным путем или с помощью новой программы ЭКО (без использования уже замороженных яйцеклеток), 14 сообщили об использовании своих криоконсервированных ооцитов (у трех из них произошли роды, еще у 11 беременность либо прогрессировала в момент опроса, либо была неудачная попытка). 26 женщин не пытались забеременеть.

Таким образом, можно сказать, что к услуге отсроченного материнства относятся как к некой страховке. Может, понадобится, может — нет, но лучше пусть будет.

Существуют также медицинские показания для того, чтобы «запастись» яйцеклетками. Это может быть актуально в случае, если планируется лучевая или химиотерапия при наличии злокачественных образований. Такое лечение снижает овариальный резерв (число яйцеклеток, которые готовы к оплодотворению на данный момент) и увеличивает риск бесплодия.

Кроме того, к отложенному материнству рекомендуется прибегнуть, если требуется проведение оперативного лечения в связи с заболеванием яичников, потому что при подобном вмешательстве так или иначе страдает имеющийся запас яйцеклеток. К тому же, когда в семье, например, у мамы и старших сестер менструации прекратились раньше 40 лет, существует риск ранней менопаузы. Тогда стоит либо не затягивать с деторождением, либо задуматься о заморозке яйцеклеток.

Если говорить о возрасте, когда женщинам стоит обратиться к программе отложенного материнства, то это 34 года. После 35 лет репродуктивная ситуация начинает достаточно быстро ухудшаться.

В чем суть процедуры и как она проходит

На момент рождения в организме девочки — примерно миллион яйцеклеток. К половому созреванию остается около 350–400 тысяч. Каждый месяц из этого «резерва» выходят несколько штук и начинают расти. В итоге созревает только одна, остальные погибают. Этот процесс не останавливается: он происходит и во время беременности, и при лактации, и при приеме оральных контрацептивов.

Каждый менструальный цикл начинают расти несколько фолликулов — чаще от 8 до 20, но только один из них в итоге дозревает, и из него выходит яйцеклетка. Технология отсроченного материнства направлена на спасение тех фолликулов, которые начинают расти в менструальный цикл, но не успевают дозреть. После извлечения эти клетки подвергаются заморозке. Технически процедура похожа на ЭКО — в той его части, которая включает стимуляцию и пункцию.

Фолликулы растут под действием фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). В норме его концентрация такова, что созревает один фолликул, но если эту концентрацию повысить, то все остальные фолликулы, растущие рядом, тоже смогут дозреть. Таким образом мы получим не одну яйцеклетку, а 10, 15, 20. И их можно будет извлечь и сохранить. ФСГ назначается в виде уколов, обычно в течение 10 дней. Потом проводится пункция через стенку влагалища: с помощью аппарата УЗИ в каждый фолликул заходят специальной иглой и извлекают оттуда жидкость (в ней как раз находятся яйцеклетки, которые будут замораживать).

После извлечения яйцеклетки размещают на тонких пластиковых трубках (соломках). Затем их маркируют: указывают индивидуальный номер и ФИО пациентки. Далее соломки помещают в жидкий азот, который находится в специальном большом термосе — сосуде Дьюара. Внутри него поддерживают постоянную температуру -196 °С и периодически доливают жидкий азот, так как он испаряется.

Процесс криоконсервации, то есть заморозки, имеет свои нюансы. Проблема криобиологии заключается в том, что живые ткани содержат воду: когда она замерзает, образуются кристаллы льда, в том числе на уровне клетки. Эти мелкие кристаллы повреждают структуру, клетки гибнут. Примерно 10 лет специалисты используют так называемую витрификацию, при которой происходит очень быстрая заморозка ткани без образования кристаллов льда. Но, увы, эта технология не вполне совершенна: потери составляют около 10–15%. То есть из замороженных 100 клеток выживут 85–90.

Стоимость процедуры

Существует стереотип, что заморозка яйцеклеток очень дорога и доступна только единицам. Однако это не так. Программа «Отложенное материнство I этап» включает в себя следующие шаги: - стимуляция — 39 500 рублей, - пункция — 30 000 рублей, - анестезия — 15 000 рублей, - витрификация (зависит от количества): 1–4 ооцита — 35 000 рублей, 5–8 ооцитов — 40 000 рублей.