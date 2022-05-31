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2 часа назад

Врач призвал ответственно подходить к выбору игрушек для детей

Вечерняя Москва

Игрушка не просто обучает ребенка, а формирует его социальное восприятие на долгие годы. Об этом сообщил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. По словам специалиста, к выбору подарка стоит подходить ответственно, чтобы он не оказал негативного влияния на психику ребенка.

Врач призвал ответственно подходить к выбору игрушек для детей
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Как отметил врач, самый важный процесс формирования восприятия относится к первым шести годам жизни, поэтому родители должны уделять особое внимание этому периоду взросления.

— Игрушка для ребенка – это сложный механизм, который включает в себя разные формы развития. Это механизм обучающий с точки зрения формирования социального восприятия, социальных контактов. Переоценить важность любой игрушки довольно сложно, — отметил он в комментарии НСН.

Мультфильмы — это простой и красивый способ познакомить ребенка с законами и правилами жизни. Однако очень важно, чтобы перед просмотром родители проверяли их сюжет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог, детский нейропсихолог, семейный психолог Кира Макарова.

Дети,
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