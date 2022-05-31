Домохозяйка назвала способ не путать детские вещи после стирки

Домохозяйка и блогер миссис Динкум в своем TikTok-аккаунте @dinkumtribe назвала многодетным матерям способ не путать детскую одежду после стирки. На ролик обратило внимание издание The Sun.
Она советует помечать воротнички химическим карандашом, чтобы не путать вещи при стирке и сортировке.
«Если детей много, первенцу ставим одну метку на ярлычке сзади, второму — две, третьему — три»,
— объясняет она.
Динкум посетовала, что у детей с небольшой разницей в возрасте одежда часто путается.
«Она может быть почти неразличимой после стирки, особенно когда у детей похожие вещи. Гораздо проще посчитать метки, чем вспоминать, какой из детей какой размер носит»,
— говорит она.
Кроме того, добавляет Динкум, лайфхак полезен, если старший ребенок более стройный, чем младший.
«У одного из моих детей очень тонкая талия, и найти его штаны и шорты — та еще задача»,
— признается она.