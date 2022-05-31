Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

Домохозяйка назвала способ не путать детские вещи после стирки

Lenta.ru

Домохозяйка и блогер миссис Динкум в своем TikTok-аккаунте @dinkumtribe назвала многодетным матерям способ не путать детскую одежду после стирки. На ролик обратило внимание издание The Sun.

Домохозяйка назвала способ не путать детские вещи после стирки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она советует помечать воротнички химическим карандашом, чтобы не путать вещи при стирке и сортировке.

«Если детей много, первенцу ставим одну метку на ярлычке сзади, второму — две, третьему — три»,

— объясняет она.

Динкум посетовала, что у детей с небольшой разницей в возрасте одежда часто путается.

«Она может быть почти неразличимой после стирки, особенно когда у детей похожие вещи. Гораздо проще посчитать метки, чем вспоминать, какой из детей какой размер носит»,

— говорит она.

Кроме того, добавляет Динкум, лайфхак полезен, если старший ребенок более стройный, чем младший.

«У одного из моих детей очень тонкая талия, и найти его штаны и шорты — та еще задача»,

— признается она.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители