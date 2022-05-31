Что делать, если ребенок не хочет учиться

Перешагнули порог первого класса и начались проблемы на несколько лет вперед: в школу не хочу, поступать не буду, я вообще-то блогером стану. Гештальт-терапевт Ольга Мошенская поделилась советами о том, как лучше преодолевать период взросления и правильно передать ответственность ребенку за свою судьбу.

Подросткам в СССР особо не приходилось выбирать между профессиями. Почти все хотели покорять просторы космоса, а в итоге становились врачами, учителями и инженерами. Вступление в новую взрослую жизнь было очевидным и не сложным, так как все профессиональные дорожки уже были протоптаны. А вот новые молодежные профессии пугают нынешних родителей, которые узнают, что их чадо хочет стать дизайнером виртуальных миров. Гештальт-терапевт Ольга Мошенская рассказала АиФ как правильно вести себя переживающим это время родителям.

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Страхи, которые испытывают родители:

не станет полноценной личностью и будет жить с родителями всю жизнь

впустую потратит свое время

дитя добьется головокружительного успеха и скатится по наркотической тропе

ребенок не реализует свои цели

не найдет работу в будущем

не сможет помогать семье, если это понадобиться

Зачастую, по мнению гештальт-терапевта, родители переживают только за то, чтобы ребенок не стал тем, кто мало чем отличается от гипотетического маргинального соседа Толика. Мамам и папам нужно понять, когда и в какой мере они готовы передать ответственность за судьбу ребенка, ему самому.

Детки, пора отделяться от родителей

Несмотря на тесную связь родителей и детей, стадию сепарации (отделения) пройти придется всем. На этом этапе нужно понять, что ребенок уже вырос, а значит и отношения с ним должны быть такие же, как и с любым другим взрослым человеком.

Родители должны спросить себя: «Каким я хочу видеть своего ребенка?». Если самостоятельным, зрелым и ответственным за свои решения человеком, то от позиции «я знаю лучше» придется отказаться. Вы все равно останетесь нужными, а чадо в своем личном развитии станет минимум на ступень выше.

Как передать ответственность?

Вы, наверно, удивитесь, но передавать ответственность нужно начинать уже лет с трех. Спросите: «С чего бы?». Отвечаем. Примерно в этом возрасте ребенок хочет все делать самостоятельно. Ему уже можно доверить держать ложку, выбрать кружку для напитка или книжку для чтения. Так, постепенно передавая права, которые соответствуют возрасту ребенка, вы не заметите и того, что уже в восемнадцать он спокойно покинет родительский дом, а вы также спокойно отпустите его.

Дети должны понимать, что родители – это такие же люди, как и все, а не волшебники, у которых есть бесконечный запас денег и сил, чтобы исполнять любые желания. При правильной передаче ответственности, родители и дети, несмотря на возраст, все равно продолжат заботиться друг о друге, напоминает АиФ.