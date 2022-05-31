Как минимизировать риски смерти новорожденных в кроватке

Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных РДКБ Андрей Кораблев во время пресс-конференции по детскому травматизму объяснил способ минимизировать риски смерти новорожденных в кроватке. Об этом сообщает информационное агентство БНК.

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По словам врача, родители должны быть особенно внимательными, чтобы исключить риск «смерти ребенка в колыбели» — удушения и синдрома внезапной детской смерти. В первую очередь, по мнению специалиста, категорически нельзя укладывать детей спать на живот, а также засыпать с ребенком в одной постели.

Кроме того, эксперт предостерег, чтобы в колыбели, люльке или детской кроватке не было слишком большого количества мягких предметов, игрушек, бортиков, больших подушек, покрывал и другой ткани.

«Ребенок во сне должен лежать поверх закрепленного по бокам одеяла, ручки сверху на одеяле», — объяснил врач.