Педиатр назвал веский повод обратиться к врачу

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал боль в суставах у детей после перенесенной инфекции веским поводом обратиться к врачу. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Больные суставы у вас наверняка ассоциируются с людьми преклонного возраста. Но воспаление суставов может развиться и у детей, например, после перенесенной инфекции: дыхательных путей, кишечной, мочеполовой системы»,

— заявил Продеус. Это заболевание называют реактивный артрит, добавил он.

По словам педиатра, артрит у детей развивается после стрептококковых инфекций, таких как ангина и скарлатина.

«Реактивный артрит — негнойное воспалительное заболевание, которое носит аутоиммунный характер»,

— объяснил врач.

Это значит, что организм атакует не бактерия или вирус, а собственная иммунная система человека, пояснил он.

Реактивный артрит, как отмечает иммунолог, является тяжелым заболеванием, которое может стать хроническим, привести к потере сустава и другим серьезным осложнениям.

«Поэтому если ваш ребенок перенес инфекцию, а через несколько недель вы заметили признаки воспаления суставов (это отек, краснота и боль в области сустава, ограничение подвижности) — нужно немедленно обратиться к врачу»,