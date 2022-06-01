Психолог дала советы по выбору обоев в детской комнате

"Ни в коем случае не надо использовать красный и оранжевый цвета, потому что они дают перенапряжение ребенку. Черные и коричневые цвета дают ощущения безысходности и депрессивности, поэтому тоже могут оказывать подавляющее воздействие на ребенка",