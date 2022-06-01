Психолог дала советы по выбору обоев в детской комнате

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что для детской комнаты лучше выбирать обои спокойных и светлых тонов.
Например, зеленый цвет успокаивает, желтый вселяет радость, а голубой дает надежду.
"Ни в коем случае не надо использовать красный и оранжевый цвета, потому что они дают перенапряжение ребенку. Черные и коричневые цвета дают ощущения безысходности и депрессивности, поэтому тоже могут оказывать подавляющее воздействие на ребенка",
– сказала Наумова в беседе с News.ru.
Также эксперт посоветовала организовать спальное место, стол для занятий и постелить коврик для игр.
Помимо этого, нужно расположить полки так, чтобы ребенок мог сам убирать игрушки.