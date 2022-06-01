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2 часа назад

Психолог дала советы по выбору обоев в детской комнате

Москва24

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что для детской комнаты лучше выбирать обои спокойных и светлых тонов.

Психолог дала советы по выбору обоев в детской комнате
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Например, зеленый цвет успокаивает, желтый вселяет радость, а голубой дает надежду.

"Ни в коем случае не надо использовать красный и оранжевый цвета, потому что они дают перенапряжение ребенку. Черные и коричневые цвета дают ощущения безысходности и депрессивности, поэтому тоже могут оказывать подавляющее воздействие на ребенка",

– сказала Наумова в беседе с News.ru.

Также эксперт посоветовала организовать спальное место, стол для занятий и постелить коврик для игр.

Помимо этого, нужно расположить полки так, чтобы ребенок мог сам убирать игрушки.

Дети,Наталья Наумова,
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