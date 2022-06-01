Врач дала советы, как правильно закаливать ребенка

Закаливание ребенка следует начинать с младенчества. Об этом рассказала главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина в День защиты детей, 1 июня.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Она назвала главной целью закаливания — усилить устойчивость детского организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и готовность иммунной системы к переохлаждению, чтобы дождливая и ветреная погода не могли спровоцировать простуду или обострение хронических заболеваний.

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По словам врача, наиболее благоприятным временем для начала закаливания является весна и лето. Организм ребенка можно подготовить за три летних месяца и в дальнейшем поддерживать режим закаливания, отметила специалист.

Она подчеркнула, что закаливание доступно для каждого, так как для этого нужны лишь солнце, воздух и вода. Главными принципами процедуры Эльмира Каширина назвала постепенность, регулярность и комплексность. Она порекомендовала начинать с воздушных процедур. Для этого следует регулярно проветривать комнату, где находится новорожденный, и поддерживать температуру воздуха — 20-22 градуса. По словам врача, при переодевании и во время гигиенических процедур малыша следует оставлять раздетым вначале на минуту, а затем увеличивать это время еще на минуту с каждой неделей. С месячного возраста воздушные ванны специалист посоветовала сочетать с массажем.

Эксперт уточнила, что прогулки и сон на улице нужно начинать при температуре выше 10 градусов. Длительность прогулок нужно постепенно увеличивать с 15 минут до 2 часов.

— Следующий этап — закаливание водой. Новорожденного умывают водой температуры 28 градусов, ребенка 3-6 месяцев — 26 градусов, далее — 20-24 градуса, с постепенным понижением каждые три дня,

— отметила она.

Врач посоветовала в полугодовалом возрасте приступить к обтираниям фланелевой тканью. Начинать следует с рук и ног, затем обтереть спину и в последнюю очередь грудь и живот ребенка. Изначально температура должна составлять не ниже 35 градусов, постепенно в течение нескольких недель ее снижают до 30-28 градусов.

Также Каширина порекомендовала с первых дней жизни проводить обливания. Процедуру следует совершать сразу после купания, начиная с температуры воды 28 градусов и опуская до 18 градусов, подчеркнула врач.

Также она отметила полезность для тренировки сосудов контрастного душа, который рекомендован с двухлетнего возраста. Для этого ребенок должен одну-две минуты находиться под теплым душем, а затем 10-20 секунд под холодным. Повторять цикл нужно 5-10 раз. Разница температур вначале должна составлять 2-3 градуса, затем контраст температур необходимо увеличивать на 1 градус в неделю, констатировала специалист.

— В закаливании очень важна систематичность, процедуры нужно проводить ежедневно на постоянной основе, тогда результат будет очевиден. Однако стоит знать, что имеются противопоказания. Это острые инфекционные процессы, тяжелые неврологические заболевания, некоторые болезни почек, сердца, глубокая недоношенность,

— цитирует медика РИА Новости.