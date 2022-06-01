Психолог рассказал, от чего стоит оберегать детей

«Прежде всего, ребенка стоит оберегать от домашнего насилия, чтобы родители не били и не оскорбляли своих детей. Ведь безопасность психологическая и физическая очень тесно связаны между собой. Кроме того, современные дети остро нуждаются в общении с родителями, которые уходят в мир онлайн. Мы реже катаемся с детьми на самокатах, мало с ними куда-нибудь ходим»,