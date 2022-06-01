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9 минут назад

Психолог рассказал, от чего стоит оберегать детей

РИА "ФедералПресс"

По всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Однако от чего на самом деле стоит оберегать детей и как подготовить их к современному ритму жизни. Об этом «ФедералПресс» рассказал психолог Андрей Зберовский.

Психолог рассказал, от чего стоит оберегать детей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Прежде всего, ребенка стоит оберегать от домашнего насилия, чтобы родители не били и не оскорбляли своих детей. Ведь безопасность психологическая и физическая очень тесно связаны между собой. Кроме того, современные дети остро нуждаются в общении с родителями, которые уходят в мир онлайн. Мы реже катаемся с детьми на самокатах, мало с ними куда-нибудь ходим»,

– заметил психолог.

Андрей Зберовский считает, что компьютерные игры разрабатываются хорошим психологами и не редко ребенка очень сложно вернуть из параллельной реальности.

«Я бы советовал родителям устраивать настоящие выходные дни и проводить больше времени с детьми. Не водить их на кружки или секции, а просто общаться. Иначе дети вырастут и ничего не возьмут от своих родителей»,

– уверен психолог.

Дети,
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