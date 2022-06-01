Выпускникам дали совет, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ

Психолог Юлия Хадарцева порекомендовала родителям ребенка, сдающего ЕГЭ, снизить важность оценки и убрать контроль в период сдачи экзамена, сообщает News.ru.

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"Если у ребенка есть большой страх, что он не наберет большое количество баллов, объясните ему, что это не закончится катастрофой",

– отметила специалист.

По словам психолога, родителям необходимо обеспечить для детей максимально комфортные условия для подготовки к экзамену. Для ребенка важно настроить правильный режим труда и отдыха: он должен высыпаться, меньше нервничать, правильно питаться и быть в здоровом физическом состоянии.

"Если ребенок занервничал на ЕГЭ, стал что-то забывать, терять фокус внимания, тогда нужно "заземлиться" – почувствовать свои руки и ноги, на время перестать думать об экзамене, просто подышать и отключить мысли",

– пояснила Хадарцева.

Она отметила, что в случае потери концентрации ребенку также следует сделать медленный вдох и выдох, посмотреть на свои ладони, потом снова вернуться в обстановку сдачи экзамена и еще раз прочитать задание. Дети могут поддержать себя и позитивными воспоминаниями. Например, по словам психолога, можно пройтись по всему удачному опыту жизни: олимпиаде, достижениям в спорте. Эксперт подчеркнула, что это придает достаточно мотивации и настраивает на успех.

Родителям же нужно объяснить ребенку, что результат ЕГЭ не изменит их отношения к нему – то есть они будут любить его таким, какой он есть при любых условиях. Ранее выпускникам дали советы, как правильно ответить на вопросы ЕГЭ.