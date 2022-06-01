Перестаньте считать провал концом света

Выпускные и вступительные испытания объединились в один процесс. И многие родители придают этому процессу какой-то роковой, судьбоносный смысл. Так, как будто ребенок, сдавший ЕГЭ неблестяще, на всю жизнь получает клеймо неудачника. У таких тревожных родителей доминирует мысль: «Сейчас или никогда, пан или пропал».

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К сожалению, это «черно-белое» настроение взрослые часто переносят на детей, которые и так волнуются. И дети погружаются в стресс, который им на экзамене будет мешать. Конечно, во время теста стресс — норма. Но начинать психовать за несколько недель до события — перебор.

Взрослым надо позаботиться о том, чтобы подросток чувствовал баланс между ответственностью за хороший результат и пониманием, что провал — не конец света. Успешный ЕГЭ «здесь и теперь» — не единственный способ получить образование, овладеть профессией и достичь успеха в жизни.

Во-первых, госэкзамен можно пересдать через год, во-вторых — поступить в колледж — и стартовать в институт уже оттуда, в-третьих, поступить в менее престижный вуз, чем планировали. И это только три выхода из «провальной» ситуации. Есть и другие. Нужно помнить, что жизнь длинная. Множество успешных людей, приобретя одну специальность, потом посвящали себя другой. Родителю важно все это осознавать, настраивая потомка на успешную сдачу ЕГЭ.

«Это важный и интересный этап твоей жизни. Первый шаг на пути во взрослый мир. Мы вместе придумаем, как справиться, независимо от количества баллов, которые ты получишь», — примерно так нужно настраивать ребенка. Важно показать ему, что вы на его стороне в любом случае. Каким бы независимым ни казался подросток, как бы ни запирался в своей комнате, его главная опора в жизни — значимые взрослые.