Нужна ли детям прививка от оспы обезьян

Детей не нужно прививать от оспы обезьян, считает кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, у россиян есть иммунитет к этому заболеванию благодаря прививочной кампании.