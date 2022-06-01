Нужна ли детям прививка от оспы обезьян

Детей не нужно прививать от оспы обезьян, считает кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, у россиян есть иммунитет к этому заболеванию благодаря прививочной кампании.
«Нет смысла детей прививать от оспы. Раз в пять лет в стране происходят вспышки заболеваемости натуральной оспой и оспой обезъян среди детей. Это единичные случаи. Паниковать не стоит»,
– рассказал врач-педиатр.
По словам Евгения Тимакова, для России оспа обезъян не представляет серьезной угрозы. До 1980-х годов всем гражданам делали прививку от натуральной оспы, заболевания генетически схожи. Большая часть населения россиян имеет иммунитет к оспе обезъян.