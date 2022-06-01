Психолог дала советы родителям при провале ребенка на экзамене

Советы о том, как ребенку и родителю пережить провал на экзамене и каким способом лучше поддержать школьника в этот период дала в разговоре с «Мослентой» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. В первую очередь она рекомендует взрослым и детям сделать совместный перерыв: отключиться от учебы, возможно, съездить в отпуск.

«Родителю важно осознать, что ребенку нужна поддержка. Взрослому в силу опыта легче принять, что провал — это опыт. Вот именно эту мысль он должен донести и до ребенка», — сказа

«Из современности это может быть Дональд Трамп , который не очень хорошо учился, но в итоге занял кресло президента», — сказала Юлия Хадарцева.

Ни в коем случае нельзя смеяться над провалом ребенка, унижать его за оценки, оскорблять. Такое, по словам специалиста, случается, если родителю самому тяжело прожить неудачу, и он переносит все на ребенка. После неудачного экзамена нужно поработать с негативными эмоциями и выразить их в любой форме. Можно поплакать, прокричаться или сходить в спортзал. Кроме этого, важно дать ребенку возможность выговориться и рассказать, как он себя чувствует после произошедшего.