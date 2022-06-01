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2 часа назад

Научно доказано: дети, которым читают вслух, становятся умнее

Ferra.ru

Учёные недавно узнали, что чтение вслух рассказов может помочь повысить уровень интеллекта детей. Причём не только маленьких, но и тех, кому уже от 6 до 12 лет.

Научно доказано: дети, которым читают вслух, становятся умнее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты в ходе проведения нового исследования выяснили, что даже дети в возрасте 6-12 лет становятся умнее, если взрослые каждый день в течение часа читают им вслух. Проводились эксперименты в 32 итальянских школах - среди учащихся младших классов. Всего участвовали в этих экспериментах 626 детей.

Испытуемых сначала разделили на две группы. Одной из них учитель вслух в течение 60 минут каждый день читал художественную литературу, а вторая продолжала заниматься как обычно. Длилось это исследование четыре месяца. Его результаты учёные оценивали при помощи шкалы интеллекта Векслера для детей (WISC-IV) и шкалы системы когнитивной оценки (CAS2).

Выяснилось, что дети, которым читали книги, продемонстрировали значительный прирост показателей интеллекта. Причём прирост этот был заметен в обоих тестах.

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