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5 часов назад

В "Современнике" опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой

Газета.Ruиещё 1

Московский театр "Современник" заявил, что сообщения в телеграм-каналах о нападении на актрису Лию Ахеджакову во время спектакля "Игра в джин" не соответствуют действительности. "Хотим заверить вас, что распространяемое сообщение – дезинформация. Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки", – цитирует пресс-службу театра "Москва 24". Там уточнили, что у актрисы нет аккаунтов в социальных сетях, а созданные страницы от ее имени являются фейками. Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что неизвестный якобы распылил актрисе в лицо перцовый баллончик во время спектакля "Игра в джин".

Дети,Лия Ахеджакова,
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