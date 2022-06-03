Как помочь подростку пережить стресс от экзаменов

«Экзамены — это эмоционально насыщенное время для подростков, и важно обеспечить их не только фактологической и материально-бытовой основой, но и обратить внимание на эмоциональную составляющую. В семьях зачастую наблюдается перекос в пользу материальной составляющей»,

Дом для ребенка должен стать средой, где он может рассказать о своих страхах, тревогах, поражениях, где ему дадут почувствовать, что, несмотря на все победы или поражения, у него есть семья, которая его любит и поддерживает, продолжила психолог. По ее словам, важно рассказывать детям о своем опыте в учебе и делиться сложностями, с которыми родители сталкивались во время обучения и, тем, как они с ними справлялись.