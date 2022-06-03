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1 час назад

Как помочь подростку пережить стресс от экзаменов

Мослентаиещё 2

Доверительные отношения с родителями являются одним из основных способов помощи подростку при стрессе на экзаменах. Об этом «Мосленте» рассказала магистр клинической психологии, гештальт-терапевт (МИГИП), руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева.

Как помочь подростку пережить стресс от экзаменов
Фото: МослентаМослента

«Экзамены — это эмоционально насыщенное время для подростков, и важно обеспечить их не только фактологической и материально-бытовой основой, но и обратить внимание на эмоциональную составляющую. В семьях зачастую наблюдается перекос в пользу материальной составляющей»,

— сказала специалист.

Дом для ребенка должен стать средой, где он может рассказать о своих страхах, тревогах, поражениях, где ему дадут почувствовать, что, несмотря на все победы или поражения, у него есть семья, которая его любит и поддерживает, продолжила психолог. По ее словам, важно рассказывать детям о своем опыте в учебе и делиться сложностями, с которыми родители сталкивались во время обучения и, тем, как они с ними справлялись.

Детям, так же как и взрослым, важно иметь тыл. Задача родителей — обеспечить ребенку тыл в виде семьи и места, где его любят и принимают с любыми эмоциями, заключила собеседница.

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