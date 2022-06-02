Бесплатные путевки в лагерь для детей: как получить в 2022 году

Лето — это маленькая жизнь. Но это для взрослых. А для детей лето — это очень большая жизнь, особенно если родители постарались сделать все для того, чтобы малыш получил максимум впечатлений. Конечно, найдутся те, кому отдых в лагере не нравится по разным причинам, но таких все же меньшинство. Для большинства летний лагерь — это свобода, новые друзья, приключения и творчество.

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«Рамблер» рассказывает, как в 2022 году можно получить бесплатную путевку на отдых.

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Как подать заявку на бесплатную путевку

Наибольшим спросом пользуются детские лагеря, расположенные у моря. Путевки туда заканчиваются в первую очередь. А значит нужно поторопиться. Подать заявку на оформление бесплатной путевки имеет право гражданин РФ — родитель ребенка от 7 до 18 лет, опекун или попечитель. Чтобы получить бесплатную путевку в летний лагерь, нужно выполнить следующие шаги.

Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг, подтвердите свой аккаунт и выберите раздел «Организация отдыха детей в каникулярное время». Подготовьте все необходимые документы. Ждите! Вам позвонят или пришлют сообщение, когда появится путевка. Обычно это происходит не позднее, чем за пять дней до предполагаемой поездки.

Список документов

Выписка из медицинской карты ребенка в поликлинике для детского лагеря.

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность папы, мамы или законного представителя, при этом прописаны вы должны быть в том регионе, где обращаетесь за помощью.

Свидетельство о рождении или паспорт ребенка, который отправляется в лагерь.

Справка по форме №8 (о прописке ребенка).

Выписка из лицевого счета или домовой книги, копия домовой книги.

Справка с места работы для сотрудников бюджетной сферы.

Справка по форме 070/У-04.

Справка из учреждения соцзащиты.

Удостоверение многодетной семьи.

Удостоверение ветерана боевых действий от члена семьи (если есть).

Согласие на обработку личных данных.

Если у детей нет российского гражданства, оформить путевку через Госуслуги не получится, для этого нужно лично обратиться в МФЦ или администрацию города.

Кто может получить бесплатную путевку в детский лагерь

Бесплатно отдохнуть в детском лагере могут дети от 7 до 15 лет, которые относятся к следующим категориям:

дети без опеки,

дети из многодетных семей

дети из семей, где доход ниже прожиточного минимума;

дети с тяжелыми заболеваниями, инвалиды и пострадавшие от экологических и техногенных катастроф;

отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов,

дети, у которых один из родителей является ветераном боевых действий или имеет инвалидность (I или II группа),

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Если у вас несколько детей, каждый и них имеет право на бесплатную путевку в детский лагерь. Кстати, если в вашей компании есть профсоюз, оформить заявку на отдых можно через него.

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А если вы оформили путевку на море за деньги, то имеете право вернуть до половины стоимости. Для этого понадобятся следующие документы:

копия паспорта того, кто рассчитывался за путевку,

копия документа о гражданстве ребенка с постоянной пропиской,

платежный документ,

договор с банком, где у вас счет, с которого произошло списание суммы за путевку.

Как получить кешбэк за путевку в детский лагерь

Все уже знают о том, что можно получить кешбэк за детский отдых, но всем известно, что есть подобная программа для тех, кто хочет отправить детей в лагерь. Вернуть можно до 20 тысяч рублей или до 50% от стоимости путевки.

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Главное — найти детский лагерь, который участвует в программе туристического кешбэка. А сделать это проще всего на сайте Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Кэшбек будет оформлен сразу после покупки путевки на той странице, куда вас направит «система».

В такой программе участвуют и государственные, и частные детские оздоровительные лагеря, а вот летние лагеря при школах сюда не входят.

Важно помнить:

Оплачивать путевку нужно картой платежной системы «Мир».

Карту нужно зарегистрировать в программе лояльности privetmir.ru.

Оплатите путевку (помните, что лагерь должен быть участником программы) на смены с 1 мая по 31 августа. Это период работы государственной программы.