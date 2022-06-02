Бесплатные путевки в лагерь для детей: как получить в 2022 году

Лето — это маленькая жизнь. Но это для взрослых. А для детей лето — это очень большая жизнь, особенно если родители постарались сделать все для того, чтобы малыш получил максимум впечатлений. Конечно, найдутся те, кому отдых в лагере не нравится по разным причинам, но таких все же меньшинство. Для большинства летний лагерь — это свобода, новые друзья, приключения и творчество.
«Рамблер» рассказывает, как в 2022 году можно получить бесплатную путевку на отдых.
Наибольшим спросом пользуются детские лагеря, расположенные у моря. Путевки туда заканчиваются в первую очередь. А значит нужно поторопиться. Подать заявку на оформление бесплатной путевки имеет право гражданин РФ — родитель ребенка от 7 до 18 лет, опекун или попечитель. Чтобы получить бесплатную путевку в летний лагерь, нужно выполнить следующие шаги.
Если у детей нет российского гражданства, оформить путевку через Госуслуги не получится, для этого нужно лично обратиться в МФЦ или администрацию города.
Бесплатно отдохнуть в детском лагере могут дети от 7 до 15 лет, которые относятся к следующим категориям:
Если у вас несколько детей, каждый и них имеет право на бесплатную путевку в детский лагерь. Кстати, если в вашей компании есть профсоюз, оформить заявку на отдых можно через него.
А если вы оформили путевку на море за деньги, то имеете право вернуть до половины стоимости. Для этого понадобятся следующие документы:
Все уже знают о том, что можно получить кешбэк за детский отдых, но всем известно, что есть подобная программа для тех, кто хочет отправить детей в лагерь. Вернуть можно до 20 тысяч рублей или до 50% от стоимости путевки.
Главное — найти детский лагерь, который участвует в программе туристического кешбэка. А сделать это проще всего на сайте Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Кэшбек будет оформлен сразу после покупки путевки на той странице, куда вас направит «система».
В такой программе участвуют и государственные, и частные детские оздоровительные лагеря, а вот летние лагеря при школах сюда не входят.
Важно помнить:
В течение пяти рабочих дней после оплаты кешбэк поступит на вашу карту «Мир».