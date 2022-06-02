Командные виды спорта полезны для психики детей

Хотите отдать своего ребенка на футбол или волейбол? И правильно: эксперты доказали, что у тех, кто занимается подобными видами спорта, возникает меньше проблем с психическим здоровьем.

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Согласно результатам масштабного исследования, проведенного в США, дети и подростки, которые занимаются командными видами спорта, реже сталкиваются с психическими проблемами. При этом те из детей, кто занимается индивидуальными видами спорта, могут иметь больше ментальных проблем, чем те, кто вообще никак не связан со спортом. Все выводы были опубликованы в издании PLOS ONE.

В ходе научной работы Мэтт Хоффманн из Калифорнийского государственного университета вместе с коллегами изучил данные об 11 235 детей, возраст которых составлял 9-13 лет. Эксперты обращали внимание на спортивные привычки и психическое здоровье ребёнка. Кроме того, учитывались такие факторы, как общая физическая активность участников и доход их семьи.

Как и ожидалось, дети, которые занимаются футболом и другими командными видами спорта, имеют более крепкую психику. Поэтому у них реже встречается депрессия, беспокойство, замкнутость, проблемы с установление и поддержанием социальных контактов, а также проблемы с вниманием.

При этом ребята, которые занимались только индивидуальными видами спорта, имели более серьёзные проблемы с психикой, чем те, кто совсем не занимался спортом. Девочки, которые выбрали командный или индивидуальный вид спорта, реже при этом демонстрировали нарушающее правила поведение.