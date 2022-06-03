Чем дети могут заболеть в лагере: список

Перед тем, как отправить ребенка на отдых, нужно предупредить об опасностях, которые его поджидают. Рассказываем о семи болезнях, которыми чаще всего заражаются дети в лагерях.

Часто из-за плохой термообработки или неправильного хранения еды можно заболеть пищевой токсикоинфекцией. Она проявляется диареей, болями в животе, тошнотой или рвотой, а также повышением температуры.

«Нужно держать под рукой энтеросорбенты, ферменты, спазмолитики и энтеросептики», – говорит врач Денис Прокофьев.

Нередко встречается клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Передаются через укусы клещей. Чтобы избежать плохих последствий от контакта с насекомыми, врачи советуют ставить прививку.

В лагерях есть высокий риск заразиться педикулезом. Вши от одного ребенка быстро передаются другому, так как они контактируют на протяжении всей смены. Чтобы не подхватить вшей, нужно объяснить, что пользоваться чужими подушками, расческами, а также одеждой и предметами личной гигиены нельзя.

Летом нужно помнить, что можно получить ожог кожи. Долгое пребывание под палящим солнцем приводит к ожогам, которые могут сопровождаться не только покраснениями, но и рвотой, повышением температуры. Врачи рекомендуют пользоваться солнцезащитными кремами с spf - наносить их нужно каждые два часа после купания.

Есть еще и ожог от борщевика. На такой случай нужно хранить в аптечке крем против ожогов и противоаллергические лекарства. Также нужно объяснить ребенку, что в случае контакта с борщевиком нужно как можно скорее обратиться за медпомощью, уйти в менее солнечное место, промыть кожу с мылом или гелем для душа, пить много воды.