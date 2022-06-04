В Роспотребнадзоре объяснили, как защитить детей от укусов клещей

«Соблюдение правил очень важно, поскольку дети являются особенно уязвимыми для клещей не только в физиологическом смысле, вследствие своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, но и потому, что дети крайне любознательны. Они всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно», — говорится в сообщении.