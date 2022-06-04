В Роспотребнадзоре объяснили, как защитить детей от укусов клещей

Столичный Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от укусов клещей. Эксперты объяснили, как вести себя с детьми на природе.
«Соблюдение правил очень важно, поскольку дети являются особенно уязвимыми для клещей не только в физиологическом смысле, вследствие своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, но и потому, что дети крайне любознательны. Они всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно», — говорится в сообщении.
Во время прогулок по садово-огородным участкам, лесным и парковым территориям с ребенком, который ходит еще неуверенно, стоит катать его в коляске или держать на руках, передвигаясь по центру дорожек. Важно избегать травы по краям от дорожек и заранее обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством, рекомендует Роспотребнадзор.
Детям постарше ведомство рекомендовало также обрабатывать их одежду акарицидными аэрозольными средствами и, что очень важно, объяснять принципы поведения на природе, где есть опасность встретить клещей.
В Роспотребнадзоре напомнили, что клещи не обитают на деревьях а живут в невысоких кустах и траве. Встречая человека, клещ прыгает на его одежду, ползет выше в поисках удобного места и присасывается.
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