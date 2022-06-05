Что случится, если вы не будете давать детям сахар

Как пишет издание The Telegraph, одна многодетная мать решила провести любопытный эксперимент. Она исключила из рациона детей все сладости. Но помогло ли это укрепить здоровье школьников?

Согласно данным, полученным в ходе исследования Университетского колледжа Лондона, 80 процентов детей на самом деле едят слишком много сахара. Причём к семи годам количество съеденного вещества может достигать 18 чайных ложек (хотя рекомендуется - шесть). Также научно доказано, что к окончанию начальной школы лишний вес встречается у четырёх детей из десяти.

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При этом самой популярной причиной госпитализации детей в возрасте 5-9 лет считается кариес.

По этой причине одна многодетная мать после консультации с диетологом Джулией Вольман решила убрать из рациона детей на две недели рафинированный сахар с искусственными подсластителями.

Школьники не всегда съедали здоровые блюда без рафинированного сахара, которые готовила им мама. Но в целом эксперимент прошёл довольно успешно.

Важным оказалось при этом внимательно обращать внимание на состав продуктов. К примеру, леденцы могут вызвать не такой сильный скачок сахара в крови, если в их состав входит молоко или фрукты. Также, добавляет Грэм Макгрегор, председатель Action on Sugar, можно для замедления усвоения сахара, полученного из фруктов, съесть кусок сыра или другого белкового продукта.

Вместе с тем, по мнению Вольман, запрещать употреблять сахар детям даже при ожирении не стоит. Это связано с тем, что таким образом можно лишь сформировать у ребёнка лишь негативные ассоциации с определёнными продуктами. Вообще при разговоре с детьми о еде нужно придерживаться нейтрального отношения к продуктам, то есть не воспринимать их только как плохие или хорошие. Лучше всего представлять пищу как топливо для тела и мозга.