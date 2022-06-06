Как обеспечить безопасность ребенка в соцсетях

Для подростка соцсети - неизбежный и даже необходимый атрибут взросления. Как подготовить ребенка правильно и безопасно пользоваться ими?

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Если ваш ребенок решил завести аккаунт в соцсетях, инструктаж по технике безопасности ему не помешает. Ведь, отправляя ребенка в детский летний лагерь, вы говорите: не ешь незнакомые ягоды с куста и не ныряй в непроверенных местах. Объясните, что соцсети — это тоже «незнакомый лес» и в нем есть свои правила выживания.

Например, не стоит выкладывать в Сеть фото, какие постеснялся бы показать своей бабушке. Расскажите ребенку о простом правиле: «Представь, что фото, которое ты выкладываешь или пересылаешь другу, увидят все твои одноклассники. Норм? Тогда выкладывай». И предупредите: то, что однажды было показано в интернете, остается там навсегда.

Не нужно также делиться на страничке своим номером телефона, адресом, показывать домашнее видео, сообщать всем, куда и когда едешь с семьей отдыхать. Раскрывать слишком много подробностей о себе и своих родных — это делать подарок ворам, мошенникам и шантажистам.

Лучше «на берегу» договориться с ребенком, что его аккаунт будет закрытым. Чтобы общаться он мог только с одноклассниками, друзьями и родственниками. Объясните, что так гораздо меньше риск нарваться на злоумышленника. Однако даже закрытый аккаунт и настройки конфиденциальности не исключают полностью попыток чужаков набиться вашему ребенку в друзья. Научите подростка: если незнакомец слишком любопытен и настаивает, задает провокационные вопросы, выспрашивает информацию личного характера, нужно просто сказать нет и прервать разговор.

Еще одно железное правило: никому, кроме родителей, никогда не давать доступ к своему аккаунту. Это все равно что отдать постороннему ключи от своего дома. Поскольку с чужого аккаунта таких дел могут натворить, что потом замучаешься объяснять следователям, что ты ни при чем.

Семь раз проверь, один раз репост

Фейков в Сети сегодня очень много. И это могут быть не только фейки о СВО (специальная военная операция) или о коронавирусе, но и ложные сведения, сеющие панику среди населения. За их распространение предусмотрена ответственность. Предупредите подростка, чтобы от греха подальше не лайкал и не делал репоста вообще никаких сообщений. Даже из самых благих побуждений. Поскольку, например, объявления в Сети типа «маленькому ребенку нужно лекарство стоимостью в миллион рублей. Идет сбор денег. Отправляйте деньги по такому-то адресу» тоже могут рассылать аферисты.

Буллинг в сети

Еще на стадии оформления аккаунта ребенку в соцсетях договоритесь с ним, что добавитесь к нему в друзья, но не будете подглядывать или вмешиваться в его общение, а просто на случай форс-мажора. Таким неприятным случаем может стать буллинг со стороны одноклассников или знакомых в Сети.

Если вы видите, что ребенок чем-то встревожен или подавлен после общения в соцсетях, попробуйте его разговорить. Возможно, его травят одноклассники, в таком случае нужно сделать скриншот оскорбительных разговоров и идти с этим в школу, требовать провести беседу с родителями обидчиков, а в случае серьезных угроз и наносящего вред здоровью ребенка буллинга - обращаться в суд.

А если агрессор - ваше чадо? Чтобы такого не было, нужно с самого первого дня существования аккаунта объяснить ему, что высмеивание и оскорбление других людей в интернете, как и в реальной жизни, не только аморально, но и наказуемо. Конечно, схлопотать по морде за хамство гораздо легче во дворе, чем в Сети. Но ребенок должен знать, что оскорбление в соцсетях может повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность.

Если подростка травят какие-то незнакомые люди, на которых трудно найти управу, стоит все же подать заявление в полицию и закрыть аккаунт. Посоветуйте подростку ради душевного спокойствия взять паузу от соцсетей на какое-то время, а потом завести новый аккаунт.

Недетский контент и секты в сети

Это угроза, с которой, пожалуй, сложнее всего бороться. Даже в комментариях к научным пабликам кто-то умудряется прикреплять видео с детской порнографией и ссылки на запрещенные ресурсы. Что тут можно сделать? Только объяснить ребенку, что кликать на такие ссылки и видео не надо, что их размещают плохие и, возможно, не вполне здоровые психически люди.

Угрозу здоровью и даже жизни ребенка в Сети представляют суицидальные группы «Синий кит» и подобные ему, а также секты различных «коучей», которые заманивают паству, чтобы властвовать умами, внедрять свою идеологию и попутно грабить молодых и доверчивых адептов.