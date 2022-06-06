Эксперт рассказала, как сэкономить при выборе детских очков

Детский офтальмолог Анна Никитина рассказала Москве 24, что при выборе очков для ребенка сначала нужно определиться с видом оправы.

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"Кто-то предпочитает покупать оправу в одном салоне оптики, а потом приходить в другой уже за линзами. При этом работу за их установку могут включить в чек. Поэтому выгоднее подыскивать все сразу в одном месте", – предупредила офтальмолог.

Оправу надо подбирать тщательно: она должна быть удобной и не мешать ребенку в повседневных делах. При этом стоит проследить, достаточно ли плотно она сидит на лице и подходят ли дужки по длине, иначе очки будут сваливаться. При выборе линз обратите внимание на коэффициент преломления, который варьируется от 1,5 до 1,74.

Чем он выше, тем стекло тоньше, меньше искажает, эстетичнее выглядит, но и дороже стоит. По мнению врача, высокий коэффициент преломления имеет принципиальное значение, когда у ребенка степень дальнозоркости или близорукости – более 3–4 диоптрий. К тому же это важно, если плохое зрение сочетается с амблиопией (синдромом "ленивого глаза"). Стоимость очков также зависит от того, какие покрытия нанесены на линзу.