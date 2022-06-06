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1 час назад

Найдены отклонения в развитии младенцев, чьи матери перенесли COVID-19

Газета.Ru

COVID-19, перенесенный женщиной во время беременности, влияет на развитие мозга и нервной системы ребенка, выяснили специалисты из Университетской больницы Марке де Вальдецилла в Испании.

Найдены отклонения в развитии младенцев, чьи матери перенесли COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом они рассказали на 30-м Европейском конгрессе по психиатрии, прошедшем в онлайн-формате. Обследовав 21 младенца на шестой неделе жизни, чьи матери во время беременности перенесли COVID-19, ученые обнаружили, что эти дети по сравнению с теми, чьи матери не сталкивались с коронавирусом, хуже справляются с расслаблением, когда их держат на руках, а также хуже контролируют движения готовы и плеч. Это указывает на возможное влияние COVID-19 на двигательную функцию.

"Не у всех детей, рожденных от матерей, перенесших COVID-19, наблюдаются различия в развитии нервной системы. Но наши данные показывают, что для этих детей риск повышен по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию COVID-19 в утробе матери. Нам необходимо более крупное исследование, чтобы выявить точную степень различий", - сообщили ученые.

Результаты были получены на первом этапе более масштабного исследования, включающего 100 матерей, перенесших COVID-19, добавили они. За детьми, в частности, за развитием языка и моторики, планируется наблюдать до достижения ими четырех лет.

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