Найдены отклонения в развитии младенцев, чьи матери перенесли COVID

Об этом они рассказали на 30-м Европейском конгрессе по психиатрии, прошедшем в онлайн-формате. Обследовав 21 младенца на шестой неделе жизни, чьи матери во время беременности перенесли COVID-19, ученые обнаружили, что эти дети по сравнению с теми, чьи матери не сталкивались с коронавирусом, хуже справляются с расслаблением, когда их держат на руках, а также хуже контролируют движения готовы и плеч. Это указывает на возможное влияние COVID-19 на двигательную функцию.